Naša glumačka zvijezda o svom mentoru: ''Opraštam mu sve jer je to mladost, imam razumijevanja''

Daria Lorenci Flatz i Ivan Jarnec u sedmoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' plesali su tango.

Tango za Dariju lorenci Flatz i Ivana Jarneca u sedmoj emisiji showa ''Ples sa zvijezdama'' odabrao je pobjednik ovog hit showa Pedro Soltz.

''Htio sam vidjeti kako Daria to izvodi jer mora biti malo strasti, priče, da izbaci malo energije kao glumica'', priča Pedro.

A evo što je o izazovu koji im je Pedro zadao rekao Ivan Jarnec prije izvedbe.

''Čini mi se da će komponente koje je Pedro zadao biti dosta teško ukomponirati zato jer smo imali neku viziju o tom tangu, a ovo su neki moderniji pokreti, ali nešto ćemo mi iskombinirati'', ispričao je Jarnec.

Tijekom razgovora Daria je otkrila i poveznicu s tangom i njezinim suprugom Emilom.

''Kad me Emil zavodio onda je došao sa mnom na tango. Bilo je to pozitivno iskustvo, brzo me zaveo i onda je prestao ići na tango. Čim me je osvojio, tango je pao u zaborav'', našalila se Daria.

A evo kako su tekle pripreme za izvedbu tanga Darije i mentora Ivana.

''Ja sam Ivana razmazila ustvari, jer dosta brzo uhvatim, i onda kad ne pokopčam onda se on iznervira ako nije iz prve'', ispričala je Daria.

''Ona bi mene zamijenila prvom prilikom'', našalio se Ivan.

''Opraštam mu sve jer to je mladost, imam razumijevanja'', zaključila je Daria.

A evo kako je žiri prokomentirao njihov tango.

''Uspjeli ste u cijelom nastupu, cijelom ovom tangu. Lijepo i graciozno'', komentirao je Igor Barberić.

''Ti si to glumački fenomenalno izvela, to si izvela fenomenalno, fantastično, a imala si i mekoću, odlično'', rekla je Franka.

''Meni se zbilja svidio tvoj tango, od početka do kraja, cijelo vrijeme si bila u poziciji tanga u kojoj se treba biti. Fantastično'', dodao je Marko Ciboci.

''Ova izvedba je bila jako, jako točno izvedena. Imala si ozbiljnost, čisto si sve radila'', zaključila je Larisa.

