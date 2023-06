Nekoć omiljena slatkica šokirala uznemirujućim fotografijama posljedica brojnih zahvata, detalje koje je podijelila doista su stravični!

Britanska glumica Danniella Westbrook u portugalskom ljetovalištu Albufeira oporavlja se od nedavnih plastičnih operacija koje su ostavile stravične posljedice, uznemirujuće fotografije podijelila je s pratiteljima.

Britanska glumica Danniella Westbrook trenutno se oporavlja u portugalskom ljetovalištu Albufeira od nedavnih plastičnih operacija i rekonstrukcije lica, a stravične posljedice koje su joj zahvati ostavili podijelila je s pratiteljima.

Danniella je otkrila neugodnu nuspojavu zahvata kojima je bila podvrgnuta, a na pomalo uznemirujućim fotografijama vidi se rupa na desnoj strani njene glave, te dio glave na kojoj više nema kose.

Nezadovoljna svojim izgledom, Westbrook se u Turskoj podvrgnula zatezanju lica, liposukciji obraza i usana, presađivanju masnoće na bradi i operaciji linije čeljusti, a sve to nakon što joj je lice počelo propadati zbog prekomjerne upotrebe droga, o kojima je bila teško ovisna prije dvadesetak godina.

"Samo sam ja mogla sletjeti u Portugal nakon operacije u bolnici. Bol koju sam doživjela je nestvarna, najstrašnija posljednjih nekoliko dana. Osjećam se kao imam rupu u glavi, doslovno", napisala je bila u jednoj od svojih priča koje je objavila na profilu na Instagramu.

Kad se prvi put probudila nakon dugotrajne operacije, rekla je da je izgledala kao da je odradila deset rundi u ringu s Tysonom Furyjem.

Rekonstrukcija joj je bila želja već sedam godina, ali nije uspjela pronaći kirurga koji bi je operirao jer joj je septum potpuno uništen.

Za The Sun je nedavno podijelila i strašne scene s operacije lica u Turskoj.ž Danniella je objasnila da ju je kirurg čak i ošamario tijekom operacije koju je izvodio bez anestezije, a telefon joj je oduzeo asistent dok ga je molila da prestane.

''On mi je govorio da prestanem plakati, a ja sam ga vikala: "Jako me boli. Molim te, molim te. Uplašena sam. Jako me boli'', rekla je.

Tvrdila je da joj je doktor bez njezina dopuštenja ubacio metalne šipke u lice, koje su joj skoro probile gornju usnu, prije nego što je počeo psovati i oduzeo joj mobitel da ne može snimiti što se događa.

Sada skupiti iznos od 500 tisuća funti kako bi sama popravila svoje lice nakon što su je upozorili da će joj se nepce u stražnjem dijelu usta srušiti i da će se ugušiti na smrt ako brzo ne djeluje.

A do ovog što se dovela prije tridesetak godina nitko ne bi vjerovao. Danniella je nekoć bila prava slatkica i glumila je u popularnoj seriji "EastEnders", u kojoj se pojavila 1990. godine u dobi od samo 16 godina. No, kada se 1996. godine vratila na set serije, dobila je otkaz zbog neprimjerenog ponašanja u javnosti i incidenata koje je uzrokovala. Nakon toga imala je još nekoliko prilika za povratak glumi, no svaku je uprskala.

1/47 >> Pogledaji ovu galeriju +42 Celebrity Bivši zaručnik Jennifer Lopez u Hrvatskoj uživa u luksuzu, a njegova atraktivna djevojka mami uzdahe s jahte!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Nekad i sad Luka i Vanja Modrić imali su dva svadbena slavlja, ona je na prvom bila trudna, a na drugom je važnu ulogu imao Zdravko Mamić!