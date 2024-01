Što se događa s Letom 3? "Sve su nam hakirali i dobivamo izuzetno sablasne prijetnje, istraga je u tijeku!"

Na društvenim mrežama grupe Let 3 osvanule su neobične najave njihove pjesme za ovogodišnju Doru, a Damir Martinović Mrle tvrdi da su hakirani.

Damir Martinović Mrle iz Leta 3 oglasio se na društvenim mrežama nakon što je objavljen spot za pjesmu "Babaroga" s kojom bi se grupa ove godine trebala predstaviti na Dori.

"Sve nam hakirali!!!! I dobivamo izuzetno sablasne prijetnje, ali je istraga u tijeku pa ne smijemo javno o tome previše. Samo ću reći da od nas traže da se odreknemo Leta 3 te nam prijete da nema više je*anja u gu*icu, samo u pi*ku", tvrdi Mrle u dramatičnoj objavi na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru.

Sve nam hakirali!!!! I dobivamo izuzetno sablasne prijetnje ali je istraga u tijeku pa ne smijemo javno o tome previše. Samo ću reći da od nas traže da se odreknemo Leta 3 te nam prijete da nema više jebanja u guzicu, samo u pičku. 😡 pic.twitter.com/uMSxQE3N1p — Let 3 (@Let3Mrle) January 10, 2024

Članovi Leta 3 tvrde kako su im hakirane sve društvene mreže osim X-a, uključujući i streaming servis Spotify.

Navodni hakeri na Instagram profilu grupe objavili su videa animiranih pilića koji tvrde kako su oni zapravo Let 3, te ih je "mama kokoš poslala na Doru".

Mrle se oglasio i nakon što je pjesma "Babaroga" predstavljena u radijskom eteru.

"Kužim da ima neke elemente i na neku foru ima veze s nama, ali to nije naša pjesma, mi to nismo napravili. Angažirao sam DORH i raznorazne druge stručnjake i naći ćemo mi tko je tu kriv i tko to nama podmeće. Čim budem imao neke informacije ja ću to vama javiti", poručio je tada Mrle.

Mnogi obožavatelji Leta 3 zaključili su da se ovdje zapravo radi o PR-u.

Podsjetimo, grupa Let 3 prošle godine odnijela je pobjedu na Dori s pjesmom "Mama ŠČ", a na Euroviziji su zauzeli 13. mjesto.

