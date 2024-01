Pamtimo ju kao uštogljenu mladu bogatašicu iz kultne serije, a evo kako danas izgleda i čime se bavi!

Nicholle Tom proslavila se u seriji "Dadilja" u kojoj je glumila od 1993. do 1999. godine, a glumom se i danas aktivno bavi, no uspjeh svog lika Maggie Sheffield nije uspjela nadmašiti.

Kultna američka serija "Dadilja" i danas se dobro pamti, baš kao i glumci koji su utjelovili glavne likove, a koje danas nemamo priliku često vidjeti, među kojima je i Nicholle Tom.

45-godišnja glumica ovih je dana iznenadila obožavatelje serije svojim rijetkim pojavljivanjem u javnosti, a koji je se dobro sjećaju kao najstarije kćeri gospodina Sheffielda, Maggie Sheffield, poznatoj po bob frizuri i skupoj, ali konzervativnoj odjeći.

Nicholle je gostovala u emisiji "Seven's The Morning Show" u kojoj je razgovarala je s voditeljima Larryjem Emdurom i Kylie Gillies o svom vremenu u seriji i iznenadila ih svojim zrelim i drugačijim izgledom.

Nicholle je bila tek tinejdžerica kad je dobila ulogu u "Dadilji" i rekla im je da je zapravo odrasla s tim likom.

“Imala sam 15 godina u to vrijeme i bilo je to veliko iskustvo prilikom odrastanja, bila sam jako mlada. Počeo sam raditi na filmu Beethoven kad sam imala 13 godina i nakon toga sam dobila ulogu u Dadilji. Bilo je to zanimljivo djetinjstvo", prisjetila se.

U "Dadilji" je uz Fran Drescher glumila tijekom cijelog prikazivanja, od 1993. sve do 1999. godine, a voditelji su je između ostalog pitali ima li istine u glasinama da se cijela glumačka ekipa ponovno okuplja za snimanje filma.

"To bi bilo nevjerojatno i prekrasno. Mislim da bi se to trebalo dogoditi, napravili bi fantastičan film', rekla im je zagonetno.

Nicholle je započela svoju holivudsku karijeru 1992. godine nakon što je dobila ulogu u obiteljskom filmu "Beethoven", a glumila je i u nekoliko visokoprofilnih produkcija uključujući "Princezine dnevnike", "Gotham" i "Beverly Hills, 90210".

Nicole na profilu na Instagramu prati gotovo 47 tisuća ljudi s kojima dijeli sličice iz svog privatnog, ali i glumačkog života u kojem je i dalje aktivna.

