Damir Kedžo progovorio o problemima s mentalnim zdravljem i tabu temi koje se mnogi srame: "Bilo me strah zbog toga što..."

Damir Kedžo progovorio je u Dnevniku Nove TV o vlastitima mentalnim problemima i želji da pomogne drugima oko sebe.

Obilježava se Svjetski dan debljine, a na samom vrhu ljestvice po broju pretilih nalazi se Hrvatska. 2022. godine u Hrvatskoj je bilo 28 posto pretilih žena i 35 posto pretilih muškaraca. U odnosu na razdoblje od prije 30 godina, taj je postotak veći za 15, odnosno 24 posto.



Situacija zabrinjava i kod djece. U 2022. godini zabilježeno je 7 cijelih 2 posto pretilih djevojčica i 11 cijelih 3 posto dječaka. A pretilost može biti tek jedan od uzroka - depresije. Danas je u Zagrebu održana radionica na tu temu i brojni poznati Hrvati djeci su pričali o svojim borbama s mentalnim poremećajima.

I glazbenikDamir Kedžo imao je problema, a o kojima je

hrabro svjedočio u razgovoru sa Sarom Duvnjak za Dnevnik Nove TV.

"Ponukan zapravo činjenicom da nakon 20 godina rada na sebi, toliko mi je zapravo trebalo da dođem do pravih ljudi i pravih informacija. Izašao sam van s tom pričom isključivo iz želje, da podijelim svoju životnu priču i da možda nekome tko se nosi s istim stvarima kao ja, sram ga je, da jednostavno probije tu barijeru i ako uspijem pomoći jednoj osobi koja će zbog mog iskaza potražit pomoć i pomoći sebi u životu, ja ću biti sretan", poručio je Damir.

Što bi savjetovao mladima koji su pod velikim utjecajem društvenih mreža, što je problem današnjih psihičkih borbi.

"Nije to samo problem mladih, i sam imam taj problem, sam sam pod utjecajem društvenih mreža, ali jednostavno treba slušati svoju intuiciju. Puno ljudi čak i kad ima potrebu napraviti neki detoks jer stvarno ne moraš stalno biti na društvenim mrežama, ja sam recimo početkom 12. mjeseca pa do prije par dana se potpuno maknuo. Sreća imam te ljude oko sebe koji mi pomažu radit content, ali nisam bio na društvenim mrežama jer sam osjećao potrebu da napravim tu neku detoksikaciju. Slušajte unutarnji glas, svatko od nas treba naći formulu za samog sebe i naučit slušat samo sebe", zaključio je Damir.

I na kraju je otkrio je li mu pomoglo to što je javno rekao svoje probleme.

"Apsolutno, bilo me strah zbog toga što mi i dalje u Hrvatskoj jako volimo tabuizirati mentalne probleme, ali kada sam to rekao i vidio koliko mi se ljudi počelo javljati koji su i sami imali problema, na kraju krajeva javilo mi se jako puno roditelja koji su u mojoj priči prepoznali svoju djecu. To me nekako najviše ganulo, koliko god je nosilo svoj rizik, je zapravo polučilo najljepše priče i to je ono na što se fokusiramo. Jednostavno uvijek će biti ljudi koji će negativno pričati o tim stvarima, koji ne vjeruju u psihologiju, ali nemaš to ne vjerovat u nešto. To je tako i ja sam na svojoj koži iskusio koliko mi je to sve skupa pomoglo i ako mogu svojom pričom nekome pomoći, ja sam najsretniji na svijetu", priznao je Damir.

