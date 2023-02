Damir Kedžo uoči povratka na pozornicu Dore: "Svi moramo konstantno biti dobre volje i nasmijani, a mislim da to ne drži vodu"

Damir Kedžo nam je uoči Dore otkrio koju poruku želi poslati svojom pjesmom "Angels and Demons", a najavio je i nastup na svjetskoj razini.

Pjevač Damir Kedžo vraća se na Doru tri godine nakon što je na istom natjecanju pobijedio s pjesmom "Divlji vjetre".

Tada, nažalost, nje dobio priliku predstavljati Hrvatsku na Eurosongu, koji je 2020. otkazan zbog pandemije, a sada će pokušati ispraviti nepravdu s pjesmom "Angels and Demons".

Kedžo je uoči Dore u Opatiji prisustvovao na konferenciji za medije, gdje se pojavio u pratnji dvije osobe s pokrivenim glavama, a objasnio nam je i što je time htio poručiti.

"Ovo je poveznica sa spotom 'Angels and Demons' koji j radio Luka Sepčić i koji je izašao van. Ovo je na neki način pozivnica svima koji nisu pogledali spot, da ga pogledaju i zapravo da izvuku shvaćanje samo kako oni misle da vide pjesmu i sam spot", objasnio je, pa je s nama podijelio kako on doživljava svoju pjesmu i spot te koju bi poruku želo poslati.

"Htjeli smo, pogotovo s tim projekcijama mene na glavama, prikazati tu unutarnju borbu s anđelima i demonima koju svi imamo. Poruka pjesme je zapravo drugačija, ljudi su je više doživjeli kao nekakvu borbu, no to nije borba, to je zapravo manifest osobi s kojom želiš biti ili bilo kome s kim želiš komunicirat uživo da su ovo moje svijetle strane, ovo su moje tamne strane, imam pravo na njih i ako to možeš prihvatit, onda nam nema kraja. Mislim da je to zapravo nekakva antipjesma za toksičnu pozitivnu atmosferu, gdje moramo svi u 21. stoljeću bit konstantno dobre volje i nasmijani, a mislim da to ne drži vodu", smatra Kedžo.

S pjesmom "Angels annd Demons" se, kaže, odmah povezao, a ona je i razlog njegova povratka na opatijsku pozornicu.

"Ja sam povezan sa svakom svojom pjesmom u životu. Razlog zbog kojeg sam se prijavio na Doru opet je bio taj što se dogodila pjesma u koju vjerujem, koja ima neku poruku koju ja želim podastrijet i s druge strane ima pamtljiv refren i naravno vokalno mi je izazov, što ja uvijek volim", ističe.

Osim u svoju pjesmu, Kedžo je siguran i u svoj nastup na Dori.

"Na pozornici sam se apsolutno predao viziji Matije Vuice i Igora Barberića, tako da će to bit jedna drugačija priča od samog spota. Neću plesat, ali mislim da ću donijet jedan zbilja svjetski nastup i to mi je drago", najavljuje.

A iako ove godine pjeva na engleskom, u slučaju da opet pobjedi na Dori, na Eurosongu bi mogao zapjevati i na hrvatskom.

"Upravo smo u izradi hrvatske verzije pjesme, tako da eventualno postoji mogućnost da ćemo čut makar dio hrvatskog na liverpoolskoj pozornici ako budem išli", otkrio nam je Kedžo.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Severina u poluprozirnom i čipkastom izdanju napravila spektakl za pamćenje, pobrinula se da svi atributi budu dobro istaknuti!

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 inMagazin Tihana Harapin Zalepugin otkrila je bolne riječi koje joj je Ćiro Blažević uputio kad su se zadnji put sreli