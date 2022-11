Slavonka bujnih grudi o kojoj su pisali i strani mediji pokazala navijačko izdanje pa su je neki brzo upozorili da bi mogla u zatvor!

Claudia Rivier pokazala je da je spremna za navijanje za Hrvatsku nogometnu reprezentaciju, a pokušala je motivirati i druge na isto.

Slavonka Claudia Rivier raspametila je svoje pratitelje na profilu na Instagramu objavivši fotografiju na kojoj pozira u mini gornjem dijelu bikinija s navijačkim motivom, za što ju je inspiriralo Svjetsko nogometno prvenstvo u Katru.

"Svjetsko prvenstvo u Katru je službeno počelo. Mogu li vas motivirati da navijate za Hrvatsku? Dozvolite mi da pokušam", napisala je Claudia uz objavu.

"Super izgledaš", "Jednostavno predivna", "Naravno, šaljem ljubav iz Budimpešte", "Briga me za nogomet, ali zbog ovoga mogu navijati za Hrvatsku", "Savršena si", "Sjajna navijačka oprema", "Možeš me motivirati za bilo što", "Odi takva u Katar i dobit ćeš 15 godina zatvora", poručili su joj obožavatelji u komentarima.

Claudia je poznata po svojim bujnim oblinama, koje se nimalo ne libi isticati. Iznenadila je tako i pozirajući na motoru u badiću koji joj je doslovno prekrio samo bradavice.

No Claudia tvrdi da je na njoj sve prirodno te je nedavno odlučila jednom i zauvijek stati na kraj nagađanjima o svojim estetskim zahvatima i pokazala kako je izgledala prije nekoliko godina.

"17 i 26 godina. Ni u milijun godina ne bih pomislila da će mi grudi ovoliko narasti. Nikada nisam bila ni na kakvoj operaciji niti radila ikakve korekcije na grudima, a nisam koristila ni suplemente ili bilo što drugo što danas postoji na tržištu. Ovo je jednostavno bila genetika, i to čak ne direktna od mojih roditelja, već od njihovih... I dodatnih 30 kilograma", napisala je Claudia uz fotografiju na kojoj je pokazala kako je izgledala prije devet godina.

"Napravila sam ovu usporedbu kako bih dokazala i da nisam mijenjala ništa ni na licu. Naravno, postoje brojni filteri koje svakodnevno koristimo na Instagramu, ali do danas sam ostala svoja. Dodatni kilogrami koje sam nakupila tijekom godina promijenili su kako izgledam, no zadržala sam svoje najprepoznatljivije značajke", zaključila je, a uslijedila je lavina komentara.

Mlada Slavonka, koju na Instagramu prati 622 tisuće ljudi, kaže da je njezina karijera modela počela spontano, a otkad pamti, o čemu mogu posvjedočiti i njezini bližnji, bila je uz kameru.

"Uvijek me zanimala fotografija, umjetnost fotografije, portreti... S 13, 14 godina dobila sam prvi DSLR aparat, sjećam se da sam provodila sve slobodno vrijeme pred objektivom. Već u to vrijeme učila sam o važnosti posjedovanja vlastite opreme i neovisnosti o drugima i to je ono što danas savjetujem svim curama. Voljela bih da mogu pronaći stare fotke kako je izgledala 13-godišnja Claudia Rivier ispred objektiva i tajmera. No, nažalost, sav taj sadržaj mi je izgubljen", ispričala je za DNEVNIK.hr.

Istaknula je kako je izuzetno zahtjevno raditi na sadržaju za Instagram, pogotovo jer sav sadržaj radi, osmišljava i kreira uglavnom sama sa svojim timom. "Sva je odgovornost na meni, iza sebe stojim samo ja. Uvijek iz šale kažem da sam ja mozak cijele operacije, što je zapravo i točno. Puno odjeće i kostima šivam ili preuređujem/dorađujem sama, volim da je sve rađeno po meni i dovedeno do savršenstva. Sadržaj se stvara po onome što tržište traži i zahtijeva. Nitko ne poznaje tržište bolje od samog modela, to je činjenica", ispričala je.

