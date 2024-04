Vlasnica najbujnijeg dekoltea drugi je put stala pred oltar, a njena svadba od tri dana bila je sve samo ne obična!

Poznata glumica Christina Hendricks stala je pred oltar sa svojim partnerom Georgeom Bianchinijem, a njihovo vjenčanje brzo je postalo tema medija.

Američka glumica koja se proslavila ulogom fatalne tajnice u kultnom televizijskm serijalu ''Momci s Madisona'', Christina Hendricks, rekla je ''da'' filmskom snimatelju.

A njihova svadba bila je sve samo ne obična.

Vjenčanje 48-godišnje Christine Hendricks i njezinog odabranika Georgea Bianchinija odvilo se u povijesnoj Napoleonovoj kući u New Orleansu, gradu kojeg mladenci često nazivaju i najseksi gradom.

''New Orleans je mjesto na koje sam uvijek voljela odlaziti prije nego što sam upoznala Georgea i mjesto na koje je on uvijek volio odlaziti prije nego što je upoznao mene. Kad smo počeli izlaziti živjeli smo na drugom kraju zemlje, udaljeni kilometrima jedno od drugoga, a to je mjesto bilo nekako u sredini. Osjećam se kao da smo zajedno u našem gradu, zato za nas nije bilo dvojbe gdje ćemo se vjenčati'', ispričala je glumica.

Napoleonova kuća smještena je u povijesnom središtu grada, a ime je dobila po francuskom vojskovođi, jer je tadašnji gradonačelnik u njoj ponudio utočište Napoleonu Bonaparteu za vrijeme njegova egzila.

Par koji je počeo hodati 2020., a zaručio se u veljači 2023. na vjenčanju je imao samo 76 gostiju, što je broj za koji Hendricks kaže da je bio savršen za nju i Bianchinija.

''Činilo se kao prava količina za nas da se možemo zagrliti i posvetiti svima, a da se ne osjećamo preopterećeno'', objasnila je i dodala: ''Ali to nije maleno, intimno vjenčanje. Ne, htjeli smo veliko slavlje.''

Proces planiranja vjenčanja bio je pomalo izazovan jer je to činila dok je u Irskoj snimala TV seriju ''Small Town, Big Story''. Trodnevno slavlje započelo je cocktail partyjem dobrodošlice i obilaskom Francuske četvrti u petak, dok su vjenčanje i svadba u Napoleonovoj kući na rasporedu bili u subotu.

''Oduvijek sam voljela cvijeće. To je nešto posebno za mene i dopustila sam to bude festival flore i faune. Bilo mi je važno da prostorija bude puna cvijeća'', rekla je.

Za to se pobrinula floristica Sharime Kayla, dok je ceremoniju vodila njezina najbolja prijateljica Shirley Manson, frontmenica rock benda Garbage.

Mladenka je nosila čipkastu bijelu haljinu kojom je sakrila svoje bujne grudi po kojima je dobila i nadimak – vlasnica najbujnijeg dekoltea, a posebnu pozornost ukrao je i neobični veo koji je nosila na glavi.

Prije Georgea, 12 godina bila je u braku s Geoffreyjom Aredom.

