Na ove prizore muškarca u potpuno prozirnoj haljini mnogi nisu bili spremni: "Ovo ne bi smjelo biti dopušteno na TV-u!''

Christian Wilkins našao se na udaru kritika jer se na dodjeli nagrada ARIA 2023. pojavio u potpuno prozirnoj haljini.

Influencer Christian Wilkins, koji je poznat je po pomicanju granica kada je u pitanju moda, našao se na udaru kritika zbog svojeg izdanja za australsku dodjelu nagrada ARIA 2023.

28-godišnjak, koji je inače sin reportera Richarda Wilkinsa, na dodjelu je došao u potpuno prozirnoj haljini ispod koje se jasno vidio njegov isklesani torzo, ali i puno više od toga.

Christian je bio jedan od prezentira nagrada, pa je privukao pažnju i brojnih gledatelja dodjele, koje je šokiralo njegovo izdanje.

"Spremi to! Nitko to ne treba vidjeti", "Ovo ne bi smjelo biti dopušteno na TV-u. Ne želim da moja djeca to vide", "Mogao je doći i gol", samo su neki od brojnih negativnih komentara s društvenih mreža.

S druge strane, bilo je i puno onih koji su mu stali u obranu, ističući kako se ne bi digla ovakva prašina da se u jednakoj haljini pojavila neka žena.

"Nosi ovu haljinu bolje od većine žena", "Modna ikona", "Volim tvoje samopouzdanje, vidi se da su te roditelji dobro odgojili", "Ti si jedinstven i molim te ostani takav, bez obzira na to što ti neki govore", podržali su ga obožavatelji koji su upoznati s njegovim stilom odijevanja.

Što vi mislite?

Christian na komentare nije odgovarao, ali se zato pohvalio izdanjem za afterparty, za koji se presvukao u minijaturni srebrni grudnjak, a fotografiju možete pogledati u galeriji.

