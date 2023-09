Legendarna pjevačica organizirala otmicu vlastitog sina iz hotela u kojem je živio, nije joj ostavio drugog izbora?

Cher je organizirala otmicu svog sina Elijaha Bluea Allmana i to sve s najboljom namjerom da mu pomogne.

Legendarna pjevačica Cher dala je oteti vlastitog sina iz hotelske sobe u kojoj je boravio nekoliko mjeseci i to baš dok se pokušavao pomiriti sa svojom suprugom na njihovu godišnjicu braka, a dokazi o tome vidljivi su u sudskim dokumentima koje je ekskluzivno otkrio Daily Mail.

Višestruka nagrađivana glazbenica bila je poprilično zabrinuta za zdravlje svog sina Elijaha Bluea Allmana, rekla je njezina snaha, Marieangela King u izjavi na sudu u Los Angelesu koji vodi njihovu brakorazvodnu parnicu. Na fotografijama koje je objavio Daily vidi se raščupani i pomalo zbunjeni Elijah dok sjedi na sofi u hotelu Chateau Marmont koji mu je bio dom posljednjih šest mjeseci. Trenutačno se nalazi na rehabilitaciji u Pasadeni u Kaliforniji kamo su ga odveli nakon što se srušio na pločnik ispred hotela.

"Prvo je izgledao kao da je mrtav, ali zapravo se onesvijestio. Osoblje ga je podiglo i unijelo unutra", rekao je svjedok njegova pada.

47-godišnji Elijah mlađi je od dvoje Cherine djece, a dobila ga je s drugim mužem, pokojnim velikanom rocka Greggom Allmanom.

Elijah se pak sa svojom 36-godišnjom suprugom Marieangelom vjenčao 2013. godine i nemaju djece, a on je u prošlosti otvoreno priznao da se počeo drogirati kada je imao 11 samo godina i da se dugo borio s ovisnošću o heroinu. Ona je u svojoj izjavi koju je dala na sudu otkrila da je s Elijahom provela 12 dana u New Yorku kako bi pokušali popraviti brak, ali njihovi pokušaji bili su naprasno prekinuti.

"30. studenog 2022., u noći naše godišnjice braka, četvero ljudi je došlo u našu hotelsku sobu i odvelo Elijaha iz naše sobe. Jedan od četvorice muškaraca koji su ga odveli rekao mi je da ih je angažirala Elijahova majka. Trenutačno nisam upoznata s dobrobiti svog supruga niti gdje se nalazi", rekla je Marieangela iako je dodala da je zatvoren u ustanovi za liječenje, ali čija joj lokacija nije poznata.

Izjavu pred sudom završila je riječima: "Razumijem napore njegove obitelji da se pobrine da on bude dobro i želim ono što je najbolje za mog supruga".

Elijah se vratio na rehabilitaciju nakon burnih šest mjeseci u Chateau Marmontu, znamenitom hotelu Sunset Boulevarda koji je poznat i kao mjesto na kojem je zvijezda filma "Zvjerinjak" John Belushi umro od predoziranja drogom 1982. godine.

Prema pisanju Daily Maila zabrinuto hotelsko osoblje redovito je kontaktiralo Cher zbog njegovog izgleda koji je upućivao na to da je pod utjecajem droga.

"Skoro svako jutro i poslijepodne Elijah se mogao vidjeti ispred hotela na pločniku, naslonjen na zid ili je samo sjedio na podu i pušio. Izašao bi s cigaretom i dok bi je popušio, već bi se onesvijestio. Izgledao je napeto i neuredno, kao da je beskućnik koji živi na ulici", otkrio je jedan od svjedoka.

Početkom rujna Cher je čak unajmila pazikuću da pazi na njezinog problematičnog sina.

"Domar bi sjedio na ulazu u hotel samo čekajući da vidi gdje i što Elijah namjerava", dodao je svjedok.

Cher je dugo bila u sukobu s Elijahom i svojom snahom Marieangelom, koju je on upoznao u Njemačkoj nakon što je tamo otišao na liječenje zbog posebno teškog slučaja lajmske bolesti. Filmska i glazbena ikona navodno nije ni čestitala mladencima nakon što su pobjegli te je odbila čak i priznati njihove zaruke. Često su prolazili mjeseci, pa čak i godine, a da nije ni razgovarala sa sinom, kojeg je istjerala iz internata kad mu je bilo samo osam godina.

Ali čini se da je u posljednje vrijeme postala itekako zabrinuta jer je i sama viđena kako ga posjećuje u Chateauu u pratnji tjelohranitelja, nedugo nakon što se tamo uselio.

"Počeo sam s drogama otprilike u isto vrijeme kad i svi mi, oko 11. godine. Mislim, to je samo ono što su svi radili. Samo sam želio pobjeći od svih stvari iz svoje prošlosti i, tada se okreneš toj vrsti droga, heroinu i opijatima. Heroin me na neki način spasio. Da to u tom trenutku nisam imao, ne znam što bih učinio. Možete skočiti s mosta. Kad biste samo mogli proći kroz to vremensko razdoblje i proživjeti ga, a zatim dobiti pomoć", izjavio je 2014. godine u intervjuu za Entertainment Tonight i dodao da je počeo s marihuanom i ecstasyjem, a kasnije je prešao na teže droge te priznao da je bilo trenutaka kada je skoro umro.

Inače, Elijah koji je 2000-ih bio pjevač u metal bendu Deadsy, bio je taj koji je podnio zahtjev za razvod od Marieangele. Rekao je da su se razišli u travnju 2020. godine, odmah na početku karantene zbog Covida.

Međutim, Marieangela je rekla da se nisu rastali do kraja 2021. godine, a na sudu je priznala da ne može platiti svoje odvjetnike jer joj Elijah u braku nije baš davao novce.

"Dobila sam ukupno samo 25 tisuća dolara", otkrila je i dodala da ju je Cher izbacila iz kuće u kojoj je živjela nakon što je Elijah započeo dobivati navodnu liječničku skrb u kolovozu 2022. godine.

"Izgubila sam i smještaj i zdravstvenu skrb i morala sam napustiti zemlju kako bih neko vrijeme ostala kod rodbine. U suprugovoj odsutnosti, Elijahova majka me zamolila da napustim naš obiteljski dom.

Nije mi dopušteno vratiti sve svoje stvari, niti mi je dana prilika da popišem našu imovinu", tvrdi ona.

Također je rekla da nije uspjela dobiti svoju imovinu iz skladišta koje je sadržavalo jedinstvene umjetnine, antikvitete i glazbene instrumente koje je trebalo procijeniti prije razvoda i bez kojih je sada ostala.

