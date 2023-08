Danijela Dvornik se raspisala o svom radu u polju, a onda joj se javio uskoro bivši zet Charles s komentarom: "Kako da nekoga mrzim?"

Charles Pearce javio se Danijeli Dvornik u komentarima na Instagramu nakon što se ona pohvalila svojim radom u polju.

Nije tajna da Danijela Dvornik obožava svoj mirni život na otoku Braču, gdje si je uredila novi dom i gdje se bavi poljoprivredom. U jednoj od posljednjih objava na Instagramu otkrila je svojim pratiteljima čime se bavila ovih dana, a onda joj se javio Charles Pearce, od kojeg se razvodi njezina kći Ella Dvornik.

"Ranojutarnji bijeg u polje. Nema mi ništa draže. Napravim sebi drugu kavu, sjednem u hladovinu, uživam u miru, tišini i pogledu. I tako malo meditiram prije nego što se uhvatim posla. Pobrala sam danas sve jabuke i kruške, još čekaju smokve. Ove godine napravila sam orahovicu, a još me čeka limoncello, liker od planike, možda i amaretto i mandarinetto. Priroda je darežljiva. Smokve uglavnom sušim i radim džem. Još malo da padnu vrućine, onda moram očistiti masline od vodopija i pripremiti se za berbu. I ne, nije mi teško. Volim rad u polju, dosanjala sam svoj san i sad živim taj san. I to je tako lijep osjećaj koji me napuni takvom pozitivom, iščekivanjem jer mašta ipak doživi realizaciju. I kako da budem loše volje, kako da nekoga mrzim, kako da ne poštujem prirodu s kojom sam u suživotu?" napisala je Danijela uz fotografije svojih plodova i oaze na Braču.

U komentarima su joj se javili brojni pratitelji, a među njima se istaknuo uskoro njezin bivši zet Charles Pearce.

"Mijenjat ću smokvu i orah za tvoje jabuke i kruške", napisao joj je Charles, a ona mu je odgovorila uz emotikon koji plače od smijeha "Neee, smokve i orasi su dobri... I već imam bademe i orahe."

"OK, smokva, ali imamo dva oraha. Ajde, daj, kruška za orah?", napisao joj je Charles, no na to više nije dobio odgovor.

Nakon što se pročulo za njihov razvod, Charles je s kćerima Balie i Lumi otputovao svojoj obitelji u London, a nakon toga vratio se u Istru, u kuću koju su on i Ella zajedno kupili prije nekoliko godina. Iz nje je pokazao kako radi na uređenju okućnice i dvorišta.

Ella je tad preuzela djecu i otputovala svojoj majci Danijeli na Brač kako bi pobjegla od medijske pažnje.

Razlog njegova i Ellina razvoda zasad nije poznat, a o njihovim bračnim problemima šuškalo se već neko vrijeme. Zajedno su bili deset godina, a vjenčali su se 2019. godine u Las Vegasu. Ona je povodom njihove desete godišnjice, koju su proslavili u veljači, objavila fotografiju s vjenčanja i tada ničime nije dala naslutiti da među njima postoje problemi, no sada je posve jasno da je njihovoj ljubavi došao kraj.

