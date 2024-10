I stručnjaci hvale taktiku Kate Middleton kojom smiruje svoju djecu, tajna je u četiri riječi

U knjizi "Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", autor Tom Quinn otkrio je koje četiri riječi koristi princeza od Walesa da umiri svoje troje djece.

Prinčevi George, Charlotte i Louis, djeca britanskog prijestolonasljednika Williama i Kate Middleton, svojim nestašlucima često u javnosti pokazuju kako su ipak samo djeca. Međutim, mama Kate ipak ima svoju taktiku kako smiriti svoju djecu kada su sve kamere uprte u njih.

U knjizi "Gilded Youth, An Intimate History of Growing Up in the Royal Family", autor Tom Quinn otkrio je kako Kate za smirivanje djece koristi četiri riječi - "let's take a break" (hrv. ajmo uzeti pauzu). Prema Quinnovom izvoru, to je tajni kod za nešto puno više. Unatoč tome što inzistira na dobrim manirama, Kate shvaća kada treba dozvoliti svojoj djeci da se "ispušu".

"Kad se princ Louis loše ponašao na platinastom jubileju pokojne kraljice, na primjer, kada je isplazio jezik svojoj majci, Kateinu reakciju pohvalio je tim stručnih komentatora", napisao je Quinn.

Louis je bio zvijezda proslave Trooping the Colours ovoga lipnja, a izvor blizak obitelji je prokomentirao OK-u: "Louis je energično dijete i očito nije mogao obuzdati svoje uzbuđenje što je na javnom događaju. Kate također ne brine o njihovom ponašanju mnogo. Voli ih vidjeti kao djecu."

U odgoju svoje djece, Kate i William često koriste tehniku otvorene komunikacije, a među uvjetima je i bez vikanja jedno na drugo. Kao velika pomoć, pogotovo zbog brojnih obveza i nedavnog Kateinog liječenja od raka, uskakali su dadilja Maria Teresa Turrion Borrallo i Kateini roditelji Carole i Michael.

William je ranije otkrio oko čega se njegova djeca najviše svađaju, što možete pročitati OVDJE.

Unatoč tome što ih kasnije čekaju puno veće obveze, princ George i princeza Charlotte bi htjeli imati drugačiju karijeru. Čime se George želi baviti prije stupanja na prijestolje, saznajte OVDJE, a Charlotteinu želju otkrijte OVDJE.

