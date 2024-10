Još jedna šokantna optužba s gnjusnim detaljima protiv palog repera, njegov osobni trener ispričao je sve potaknosti

Protiv P. Diddyja tužbu je podnijelo više od 130 žrtava, a na vidjelo je izašla tužba osobnog trenera kojeg su na Diddyjevoj zabavi drogirali kako bi ga druge slavne osobe seksualno iskoristile.

Broj tužbi protiv posrnulog repera i glazbenog mogula Seana P. Diddyja Combsa raste kao gljive poslije kiše, a svaka sadrži detalje od kojih je jedan odvratniji od drugog. Među žrtvama našla su se i djeca, ali ima i onih starijih, koji tek sada mogu otkriti svoje traume s Combsovih freak off zabava.

Muška žrtva, koja radi kao osobni trener, pridružila se tužbi za podvođenje, drogiranje i seksualno zlostavljanje koju predvodi teksaški odvjetnik Tom Buzbee. Prema njegovoj tužbi, N. N. je otkrio detalje o tome kako su ga 27. lipnja 2022. Combs i ostali drogirali i seksualno se zadovoljavali njime na afterpartyju u Combsovoj vili u Los Angelesu.

Combsa je upoznao preko zajedničkog poznanika, dizajnera koji je reperu pokazivao videe njegovih vježbi. Međutim, nakon što je popio tekilu sa sokom od brusnice, N. N. se počeo osjećati slabo, poslije čega je izgubio kontrolu nad tijelom. Combs mu je potom skinuo hlače i iskoristio ga, nakon čega je žrtva morala zadovoljiti i druge na toj zabavi.

Ranije te večeri Combs je osvojio nagradu za životno djelo na dodjeli BET Awards, posvećenoj afroameričkim glazbenicima.

