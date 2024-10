Zaru Bajlo više nećemo gledati u MasterChefu: ''Trebala sam se bolje izboriti za svoje vrijeme tamo...''

Zara Bajlo nakon ispadanja iz MasterChefa priznala nam je da joj je bilo teško otići, a o žiriju kulinarskog showa ima samo riječi hvale.

Nakon intenzivnog stres testa, MasterChef je napustila Zara Bajlo, čija replika tradicionalnih sinjskih arambašića nije zadovoljila žiri. Sa Zarom smo razgovarali nakon ispadanja.

''Kada sam ispala iz MasterChefa osjećaji su bili uistinu pomiješani. U jednu ruku bilo mi je užasno teško jer ostavljam iza sebe neke divne ljude, zato što više neću imati priliku ovdje učiti i kuhati. No s druge strane, bilo mi je olakšanje jer zbog zdravstvene situacije bilo mi je lakše izaći u tom trenutku'', rekla nam je.

''Ne mislim da se na mom mjestu trebao naći itko drugi jer svi tamo smo imali jednaku priliku, ja moju nisam iskoristila i to je isključivo moja greška'', dodala je.

Zara smatra da u timskom izazovu nije dala sve od sebe.

''Kada od dva i pol sata kuhanja, u kuhinji imaš 20 minuta za napraviti desert za koji nemaš ni mjesta za raditi, ni kolo na plinu, ni slobodne pećnice, a bome ni sastojaka, vaša volja za kuhanjem jednostavno opada. Trebala sam se bolje izboriti za svoje vrijeme tamo, trebala sam potpuno sama napraviti desert, na kraju krajeva možda sam trebala ostati duže dolje da bi sve odradila kako treba, no svakako sada nema smisla plakati za prolivenim mlijekom.

Favorita za pobjednika ima.

''Moj favorit za pobjedu su definitivno Ivo ili Gano jer dečki neupitno imaju znanja'', otkrila nam je.

Show joj je, kaže nam, donio nekolicinu predivnih ljudi u život.

''Stekla sam neka prijateljstva koja su definitivno za cijeli život, a tu mogu izdvojiti moje Bičve. Kako bi rekao naš Massimo ''mali krug velikih ljudi'', e pa to uistinu je. Također, osim njih tu se nalazi još divnih ljudi s kojima sam sigurna da ću ostati u kontaktu'', kaže nam Zara.

A kakvo mišljenje ima o žiriju?

''Eh, taj naš žiri. Kakvi su to ljudi! Prvenstveno velika podrška, vjetar u leđa, snaga kada padaš, to je ono što uistinu možeš naći u njima. Oni su bili naš i šamar realnosti kad je to bilo potrebno, sve kod njih bilo je direktno, iskreno i transparentno. Uz sve to, zaboraviti ne mogu njihovo znanje, to su ljudi od kojih možemo samo učiti i diviti im se. A ono meni jako bitno imali su tu toplinu, konstantni osmjeh na licima, zezanciju, ma ja za ove ljude imam samo riječi hvale'', rekla nam je iskreno.

Ljubav prema kuhanju kod Zare se pojavila još u djetinjstvu.

''Stalno sam bila u kuhinji i pratila tko i što radi te pokušavala i ja sama ponavljati, a kroz godine ta strast i ljubav su se samo razvijale i rasle'', objasnila nam je.

Ključno kod prijavljivanja u MasterChef bila je znatiželja.

''Uvijek sam spremna probati neke nove stvari pa eto tako sam se htjela okušati i u ovom. Kad sam tek došla, nisam se snašla u početku, no s vremenom sam se adaptirala, krenula rasti, no mom putovanju brzo je stigao kraj'', priznala nam je.

Zara studira Odnose s javnošću, a kako to dvoje ide zajedno?

''Kuhanje je ljubav, strast, nešto što me ispunjava i jedna vrsta bijega od svakodnevnog užurbanog života. Dok odnosi s javnošću su ono nešto što Zara u suštini je. To je vrsta posla u kojoj će moja komunikativnost, kreativnost, sposobnost slušanja i razumijevanja drugih ljudi te zaigrani i veseli duh izaći na vidjelo'', kaže nam.

''Kada ne kuham i ne studiram, tada radim, putujem, čitam, slobodno vrijeme volim provoditi u društvu svoje obitelji, dečka i prijatelja'', dodaje.

Za kraj je poslala poruku svima onima koji razmišljaju o prijavi na MasterChef:

''MasterChef bi preporučila svakom tko voli kuhati, željan je avanture i novih znanja. Iz showa izađeš bogatiji za jedno iskustvo više, nekoliko novih ljudi i puno znanja. Naučiš podosta o samom sebi, pomičeš vlastite granice i definitivno stvaraš uspomenu za čitav život.''

