Céline Dion obilježila emotivnu godišnjicu: "Još nam svakodnevno ispunjavaš srca"

Na 30. godišnjicu njihovog braka, glazbena diva Céline Dion se prisjetila Renea Angelila, koji je preminuo 2016. godine.

Glazbena ikona Céline Dion prije gotovo devet godina izgubila je supruga Renea Angelila koji je preminuo nakon borbe s rakom grla. Ovih dana Dion i Angelil su trebali proslaviti 30. godišnjicu braka, koje se kanadska diva prisjetila objavom fotografije i dirljivih riječi na Instagramu.

"Još nam svakodnevno ispunjavaš srca. Značiš nam sve i nedostaješ nam. Sretna ti 30. godišnjica", napisala je Dion uz crno-bijelu fotografiju s njihovog vjenčanja uz koju je potpisala i sinove René-Charlesa (23) i 14-godišnje blizance Nelsona i Eddyja.

Iako je između njih bila razlika od 26 godina i unatoč tome što su se upoznali kada je ona imala tek 12 godina, Dion i Angelil su bili primjer skladnog para. Angelil, koji je preminuo u siječnju 2016., pomogao je u lansiranju međunarodne karijere Céline Dion, među ostalima odigrao je ključnu ulogu u predstavljanju Švicarske na Eurosongu 1988. godine, kada je Céline s pjesmom "Ne partez pas sans moi" pobijedila s bodom prednosti pred Scottom Fitzgeraldom.

Nakon pobjede na Eurosongu, Angelil i Dion pažljivo su izgradili njezinu međunarodnu karijeru koja traje do danas, od biranja megahit "My Heart Will Go On" do ugovaranja rezidencijske turneje u Las Vegasu.

I sama Céline Dion vodi bitku za zdravlje, a više o tome pročitajte OVDJE.

Unatoč svojoj borbi, Céline Dion je nastupala na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu, a više o tome pročitajte OVDJE.

