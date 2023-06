Prozivaju je zbog njezinih oblina, a ona ih je opet istaknula u tajicama koje većina žena ne želi obući

Camila Cabello pokazala je obline u pripijenom sportskom kompletu u kojem se otputila na trening, a na ulici nije promakla paparazzima.

Pjevačica Camila Cabello snimljena je u solo izlasku na putu do svoje teretane u New Yorku, i to nakon što se u posljednje vrijeme ne odvaja od kolege Shawna Mendesa, s kojim je ponovno u vezi.

Pogledaj i ovo Voli svoje tijelo Zbog ovih fotografija našla se na meti zlih komentara, no jednom je izjavom postala uzor ženama koje su opterećene ovim sitnim nedostacima!

26-godišnja Camila na trening se uputila u svjetloplavom, pripijenom kompletu za vježbanje u kojem su do izražaja došle njezine bujne obline, koje voli ponosno isticati u svakoj prilici.

Vijest o njezinu pomirenju sa Shawnom pojavila se nakon što su zajedno viđeni na koncertu Taylor Swift, na kojem su izmjenjivali nježnosti. Viđeni su i u romantičnim izlascima u Los Angelesu, a paparazzi su je snimili kako napušta njegov stan na Manhattanu.

Njima blizak izvor otkrio je za US Weekly da provode svaki dan zajedno otkako su se pomirili, no oni se o svojoj vezi zasad nisu javno oglasili niti je komentirali.

Camila inače izaziva poštovanje žena, ali i muškaraca diljem svijeta, i to zahvaljujući svojem pristupu pojmu ženske ljepote i neopterećenošću izgledom. Poznata je po ohrabrujućim izjavama kako voli svoje tijelo unatoč takozvanim sitnim nedostacima poput celulita i trbuščića, koje se brojne žene danas ustručavaju pokazati u javnosti, a zbog toga se i više puta našla na naslovnicama svjetskih medija. No Camila zato bez problema šeće u uskim i pripijenim izdanjima i pokazuje goli trbuh i sve svoje obline, kao i prirodno lice bez šminke.

"Zahvalna sam na ovom tijelu, koje mi dopušta da radim što trebam. Mi smo stvarne žene s oblinama, celulitom, strijama i masti. I moramo to imati", izjavila je jednom prilikom Camila, koja je postala odličan primjer mladim ženama koje pokušavaju ispuniti neke nestvarne standarde ljepote.

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Naša bivša voditeljica bome se potrudila da svi primijete da je izišla, strateške dijelove prekrila je samo sjajnim detaljima!

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Ella je haljinom prekrila i pola lica, no kad se okrenula, imalo se što vidjeti: "Izvini, ali ja sam morala malo zumirati!''