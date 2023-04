Bio je muškarac i uspješan sportaš, a onda je odlukom o promjeni spola šokirao svijet, no danas sretno živi kao žena!

Caitlyn Jenner snimljena je u javnosti nakon žestokog obračuna s transrodnim aktivistima, koje je nazvala domaćim teroristima.

Caitlyn Jenner (73) nekoć se zvala Bruce i bila je olimpijski sportaš te glava obitelji Kardashian-Jenner, a nedugo nakon razvoda od Chris Jenner 2013. godine odlučila se na promjenu spola i imena.

Pogledaj i ovo Ne izgleda baš najbolje Bivši sportaš koji je prije 4 godine postao žena uhvaćen kako nervozno puši cigaretu na balkonu

No zbog svojih stavova koje se ne boji izraziti često se obračunava s transrodnom zajednicom, a u posljednjem takvom istupu nazvala ih je i teroristima.

Naime, Jenner je stala u obranu 22-godišnje plivačice Riley Gaines, koja je nedavno napadnuta jer je govorila protiv transrodnih žena koje se natječu u ženskim sportskim ligama.

Plivačica je izjavila kako je dobila dva udarca tijekom protesta transrodnih aktivista na Sveučilištu San Francisco nakon njezina govora o očuvanju ženskih prava.

U razgovoru za Fox News Jenner je prozvala transrodne aktiviste tvrdeći kako Joe Biden pokušava obrisati žene iz sporta dopuštajući transrodnim ženama natjecanje u ženskim ligama.

"Mislim da je to odvratno i jako loše. To je tako loš publicitet za transrodnu zajednicu. Puno je dobrih transrodnih ljudi, ali ovakve nazivam 'radikalnom duginom mafijom'. To su ljevičarski aktivisti. Oni su domaći teroristi", kazala je.

Jenner inače podržava prava transrodnih osoba, no otvoreno poziva i da se onima koji su rođeni kao muškarci zabrani sudjelovanje u ženskim sportovima jer smatra da će to uništiti ženske lige.

"Ako Joe Biden uspije u svojim naumima, to će biti kraj za žene u sportu. A to je šteta jer su ženski sportovi daleko dogurali u ovoj zemlji i sada Joe Biden to pokušava uništiti", kazala je Caitlyn, koja je otvoreno podržavala Donalda Trumpa tijekom njegova predsjedničkog mandata i izbora koji su uslijedili.

Caitlyn je sada prvi put snimljena u javnosti nakon obračuna s transrodnom zajednicom. Paparazzi su je ulovili dok je kupovala kavu u Malibuu, a njezin izraz lica na fotografijama jasno govori da nije bila najsretnija što ih vidi.

Podsjetimo, Jenner se prvi put javno izjasnila kao žena 2015. godine u članku za Vanity Fair naslovljenom: "Zovite me Caitlyn". Njezina kompletna promjena spola dovršena je 2017. godine.

S bivšom suprugom Chris Jenner Bruce je dobio dvije kćeri, Kendall i Kyle, te je bio i očuh njezinim kćerima Kim, Kourtney i Khloe te sinu Robu, koje je dobila s pokojnim odvjetnikom Robertom Kardashianom.

Prije toga bio je u braku i s glumicom Lindom Thompson, kojom se oženio 1972. godine, a razveli su se nakon pet godina i zajedno su dobili dva sina.

