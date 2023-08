Kći našeg glumačkog para progovorila o poremećaju s kojim se dugo bori: "Dijagnoza je došla kao veliko olakšanje"

Buga Marija Šimić progovorila o poremećaju ADHD koji joj je dijagnosticiran prošle godine i koji joj je dao odgovore na brojna pitanja koja su je mučila.

Naša mlada glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić, koja posljednjih nekoliko godina plijeni pažnju svojim velikim glumačkim talentnom, iskreno je progovorila o važnoj temi današnjice - mentalnom zdravlju i ADHD poremećaju koji joj je dijagnosticiran prošle godine.

29-godišnja Buga Marija inače je kći našeg glumačkog para Vitomire Lončar i Ivice Šimića, a u središte pozornosti dospjela je nakon niza sjajno odigranih uloga, a osvojila je i brojne nagrade među kojima je i ona za najbolju glumicu na Međunardnom festivalu kazališta u Kosovu. A poznata je i po tome što na društvenim mrežama često progovora o temi ADHD-a koji joj je dijagnosticiran, nakon čega joj je puno stvari o njoj samoj postalo jasnije.

"Dijagnoza je došla i kao veliko olakšanje, ali imala sam i fazu žalovanja. Onda sam imala fazu "ah, pa ja imam ADHD" pa sam malo puštala da me to vodi. Sad učim navigirati i pomoći svom mozgu da funkcionira u neurotipičnom svijetu istovremeno prihvaćajući i ono dobro što moj ADHD nosi. Mislim, dijagnoza ADHD-a nije nešto na što se čovjek treba naviknuti s obzirom na to da ona postoji cijeli život, nije nešto što dolazi naknadno, tako da čovjek sa svojim ADHD-om živi oduvijek. Ona je više objašnjenje koje onda otvara i mogućnost da se nauči funkcionirati, biti nježan prema sebi i prestati očekivati od svog mozga nešto što ne može, a što bez dijagnoze dovodi do konstantnog razočaranja i u samog sebe, ali i od okoline. Nije ADHD jednostavna dijagnoza, ja sam eto na lakšem dijelu spektra, ali ne treba je niti umanjivati, iako nekad stvarno znaju biti komične situacije zbog nje", izjavila je Buga Marija za Večernji list.

Buga se glumom bavi od malih nogu, a prije četiri godine proglašena je i najboljom opernom pjevačicom na natjecanju "2nd Silk Road & Young Dreams" u Beijingu u Kini. Uz to je preuzelo vodstvo kazališta "Mala scena" nakon što su se njezini roditelji preselili upravo u Kinu, a u čemu se također pokazala uspješna.

