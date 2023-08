Zbog zapuštenog i neurednog izgleda rijetki su na prvu prepoznali holivudskog miljenika, a onda je pokazao zašto ga zovu najvećom dobricom!

Keanu Reeves snimljen je zapuštenog i neurednog izgleda dok je sjedio sam na ulici, zbog čega mnogi u njemu nisu prepoznali holivudsku zvijezdu.

Holivudski glumac Keanu Reeves snimljen je kako sjedi na ulici ispred Saint Rocka u Hermosa Beachu uoči koncerta svog benda Dogstar, no rijetki su na prvu shvatili da je to on.

58-godišnji Keanu skriva se iza zapuštenog i pomalo neurednog izgleda, duge kose i brade, a mnogi su pomislili da je riječ o skitnici s obzirom na to da je sam sjedio na ulici naslonjen na zid. No pravi fanovi prepoznali su zvijezdu "Johna Wicka" i "Matrixa", a on nije odbio molbu za selfie i tako još jednom pokazao zašto nosi titulu miljenika i dobre duše.

Keanu je definitivno iznimka u Hollywoodu jer se uopće ne ponaša kao velika zvijezda. Iako na računu ima stotine milijuna dolara, ne živi u vili, nema tjelohranitelje, nosi običnu odjeću, voli se voziti podzemnom željeznicom i pomaže beskućnicima, s kojima često popije i pivo.

Slovi i kao vrlo skroman tip koji je, za razliku od glumaca koji se svađaju zbog honorara i zbog premalo novca odustaju od projekata, pristao na manju plaću za filmove "Zamjene" i "Đavolji odvjetnik" kako bi Gene Hackman i Al Pacino dobili veću svotu, a istovremeno se ne bi premašio budžet.

Fanovi su nedavno primijetili i da pokazuje veliko poštovanje prema ženama jer, kada se fotografira s njima, nijednu ne dodiruje.

