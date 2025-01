Kći našega poznatog para progovorila o iskustvu poroda: ''Šokirao me tom izjavom, to nije bilo ono što sam ja vidjela''

Buga Marija Šimić na društvenim je mrežama podijelila svoje iskustvo poroda. Otkrila je da je sinčića Maija na svijet donijela carskim rezom.

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić u prosincu prošle godine rodila je sinčića Maija kojeg je dobila sa suprugom Matejom Miloševom.

Kći poznatoga glumačkog para, Vitomire Lončar i Ivice Šimića, podijelila je iskustvo poroda te je otkrila neke pojedinosti.

"'Super mi je taj tvoj ožiljak, ja to vidim kao da ćeš zauvijek imati podsjetnik koliko si bila jebena taj dan', rekao mi je muž nakon što sam nesigurna izašla iz kupaonice nakon prvog direktnog susreta sa svojim ožiljkom od carskog reza. Šokirao me tom izjavom. Jer to nije ono što sam ja vidjela pogledavši se prvi put cijela u ogledalo. Dio je mene bio u miru.

Znala sam da je to bila dobra odluka, nisam bila isforsirana na to, nije mi bila trauma, tijelo je prošlo veliki dio poroda prije i to sam dobila priliku iskusiti. Zahvalna sam na mogućnosti carskog da se nismo oboje patili i tko zna kako bi cijela stvar završila uopće s obzirom na to kako je porod tekao. Ali dio mene vidio je nešto drugo", započela je Buga.

"Vidjela sam peh koji je do tog ožiljka doveo. Vidjela sam osjećaj 'nedovršenog posla' koji me pratio od jutra nakon, kad sam shvatila što se sve dogodilo. Vidjela sam propušteno iskustvo koji možda sad nikada neću imati.

Vidjela sam sve ono što ni Mai ni ja nismo dobili jer porod nije završio 'prirodno'. Vidjela sam blago žaljenje u očima drugih kad bih rekla da sam rodila carskim rezom. I vidjela sam tijelo koje će sada zauvijek izgledati drugačije. Kojem će trebati puno duže da zacijeli. Koje je dobilo niz ograničenja i opreza na svoje postojanje", nastavila je.

"Prvih dana u bolnici nisam se usudila dotaknuti svoj trbuh. Tamo gdje je nekad bio centar mog kretanja, čvrstoća, snaga, a onda i ponos velikog trudničkog trbuha, sada je stajala nepoznata, čudna, želatinasta masa nedefiniranog oblika koji nije izgledao kao trag lijepe trudnoće i poroda. Meni je samo bio čudan, izobličen. Ožiljak nisam niti vidjela. Moje tijelo bilo mi je nepoznato.

Bojala sam se dotaknuti se da ne bih nešto krivo napravila. Nisam znala ni kako to napraviti. Bojala sam se što ću osjetiti. A znala sam da je jedino to, dodir sa samom sobom, način da zacijelim. Prihvatim. Naučim, cijenim, (po)novo zavolim.

Dodir po dodir. Pogled po pogled. Ponovno upoznavanje. Sjedenje sa svim što se dogodilo i sa svime što osjećam bez da racionaliziram, objašnjavam. Tuga, zahvalnost, tupost, mir, preispitivanje jesam li ipak mogla nekako to drugačije, jesam li ja nešto napravila ili ne napravila da nas je dovelo do toga, uspoređivanje, strah. Pa opet zahvalnost i divljenje vlastitom tijelu", dodala je glumica.

"Izmjenjivalo se to sve, pa sam bježala od toga, pa se ipak vraćala. Još uvijek je sve to tu. Još uvijek bježim pa se vraćam. U svemu tome, shvatila sam dvije stvari. Ja sam dijete rođeno carskim rezom. Kakav god on bio i trag koji je ostavio na moju mamu, meni ju nije učinio manje mojom mamom. I kad sam bila dovoljno odrasla da shvatim što znači carski rez i na koji način sam se rodila - to i dalje nije promijenilo ili umanjilo to da je meni moja mama - mama.

Nisam dobila porod kakav sam htjela. Ali kako kaže moja K - dobila sam porod kakav mi je trebao. Dobila sam priliku. Naredbu čak. Da usporim. Da budem nježna sa sobom. Da obratim pažnju na svoje tijelo. Da ga ne uzimam zdravo za gotovo. Poziv da ga zaista vidim, osjetim. Svaki dan moram se nanovo zaustaviti. Ali kad i ako uspijem - shvatim koliko vrijedi", zaključila je Buga.

Buga se vjenčala u srpnju prošle godine nakon sedam mjeseci veze, a više o tome pročitajte OVDJE.

Za naš IN Magazin progovorila je i o svojoj borbi s ADHD-om. Više o tome pročitajte OVDJE.

1/39 >> Pogledaji ovu galeriju +34 Celebrity Nina Badrić uz prizore iz mladosti prisjetila se trenutka koji joj je promijenio život!

1/10 >> Pogledaji ovu galeriju +5 Nekad i sad Bivši član legendarnog benda danas je daleko od ljepuškastog mladića, povukao se iz javnosti

Pogledaji ovo Zanimljivosti Bivša natjecateljica MasterChefa osmislila je trend: Kako se hraniti za 7 do 8 eura dnevno?

Pogledaji ovo Celebrity Uhvaćeni! Jesu li ove fotke dokaz romanse Sofije Vergare i vozača Formule 1?

Pogledaji ovo Celebrity Legendarni glumac više ne skriva novu partnericu poslije drame zbog njegova razvoda

Pogledaji ovo Celebrity Objavio video potpuno gole Pamele Anderson, svi se pitaju kako mu je to palo na pamet