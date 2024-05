Bivša Disneyeva zvijezda može se pohvaliti zavidnim obrazovanjem: Postala je magistrica prava na Harvardu, a uskoro će i doktorirati!

Da je bivša glumica Bridgit Mendler svestrana žena, govori i činjenica da je prije nekoliko dana diplomirala pravo na Harvardu, a uskoro bi trebala i doktorirati na prestižnom MIT-u.

Bridgit Mendler je odrasla u Mill Valleyju u Kaliforniji, a od malih nogu pokazivala je zanimanje za glumu te je prvu ulogu ostvarila s osam godina u animiranom filmu "The Legend of Buddha".

Nešto kasnije postala je prepoznatljiva zahvaljujući ulozi u Disney Channel seriji "Good Luck Charlie", gde je tumačila glavnu junakinju, Teddy Duncan.

Pokrenula je start up koji se bavi pravom u svemiru, ali ujedno je i majka četverogodišnjeg sinčića.

31-godišnja Bridgit diplomirala je na Sveučilištu Južne Kalifornije 2016. prije nego što je 2017. počela raditi u Media Labu Instituta za tehnologiju Massachusettsa (MIT). Upisala je diplomski studij 2018., a potom je započela doktorat iz filozofije na MIT-u 2020. Sljedeće godine je upisala pravo na Harvardu, a bila je supredsjednica Društva za svemirsko pravo Harvarda od 2022. do 2023. godine. Mendler je dodatno magistrirala na Massachusetts Institute of Technology (MIT) i trenutno je na doktoratu na istom sveučilištu.

Povodom svojih postignuća svojevremeno se oglasila i na društvenom mreži X.

"Primijetila sam da nešto na mom profilu na LinkedInu izaziva zabunu i želim to razjasniti: 2 mjeseca me dijele od JD-a (diplome prava), ali još nemam doktorat. Doktorat je nešto na čemu sam počela raditi 2020. godine i bavila sam se njime zajedno s diplomom prava, ali kad sam se prošlog ljeta preselila u Kaliforniju i odlučila da ćemo iz obiteljskih razloga ostati na zapadnoj obali, to sam morala staviti na čekanje. Ispričavam se jer sam stvarno trebala ažurirati svoju linkedin stranicu ranije. I dalje ću se boriti za to, ali kako će to biti dovršeno ovisi o administraciji i mom glavnom istraživaču i o tome što oni misle da je prikladno", napisala je Mendler.

Svoju start up tvrtku koja se bavi pravom u svemiru vodi zajedno sa suprugom Griffinom Cleverlyjem, za kojeg se udala u listopadu 2019., a koji je glavni tehnološki direktor startupa.

