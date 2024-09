Legendarni glazbenik šokirao objavom: ''Odjednom, iz vedra neba, nisam imao nikakvu kontrolu''

Gitarist grupe Queen Brian May otkrio je kako je doživio manji moždani udar, zbog kojeg je privremeno izgubio pokrete u lijevoj ruci.

Gitarist grupe Queen Brian May šokirao je u srijedu viješću kako je doživio manji moždani udar protekli tjedan. U videu povodom predstavljanja dokumentarca "Brian May: The Badgers, The Farmers and Me", 77-godišnji gitarist i član Reda Britanskog carstva je otkrio svoje zdravstveno stanje te da je privremeno izgubio osjećaj pokreta lijeve ruke.

"Dobra vijest je što mogu svirati gitaru nakon događaja od posljednjih nekoliko dana i govorim to jer je bilo nedoumica jer se ono malo zdravstveno štucanje koje sam spomenuo dogodilo prije otprilike tjedan dana... bio je to manji moždani udar. Odjednom, iz vedra neba, nisam imao nikakvu kontrolu nad ovom rukom, pa je bilo malo zastrašujuće", izjavio je May, pohvalivši osoblje bolnice u Surreyju.

Inzistirao je kako nije htio ništa otkriti jer nije imao potrebu nikoga zabrinjavati.

"Molim vas, nemojte to činiti jer bih morao očistiti svoje privatne poruke, a ja mrzim to", kazao je Brian May, dodavši kako trenutno sluša upute liječnika o odmoru.

Ovo nije prvi puta da May ima zdravstvene tegobe.

Prije četiri godine, imao je srčani udar tijekom vrtlarskih radova. Iste godine, išao je na operaciju očiju tijekom koje je doživio komplikacije od lijeka.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 inMagazin Naša mlada zvijezda doživjela je streloviti uspon u glazbi, a osim slave dobila je i ono najvažnije: ''Divno je raditi s nekim u kog potpuno vjeruješ...''

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Svi ga pamte po čuvenom brku, a evo kako danas izgleda glumac koji je utjelovio omiljenog detektiva Poirota!

Pogledaji ovo Celebrity Vrućim poljupcima sa ženom svog života zaustavio je priče o drastičnoj transformaciji svog izgleda!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik pokazala misterioznog muškaraca iz Srbije i otkrila o kome je riječ, zna se što ih je povezalo!

Pogledaji ovo Celebrity Tko je žena kojoj je Bora Čorba posvetio pjesmu ''Ostani đubre do kraja''? Slomila mu je srce, a bila je prava ljepotica!

Pogledaji ovo Celebrity Svima je zastao dah kad se Georgina pojavila na crvenom tepihu, a pravo ludilo je nastalo kad je pokazala prorez na haljini!

Pogledaji ovo Celebrity Naša violončelistica uskočila je u badić pa raspametila obožavatelje isklesanim tijelom: ''Izgledaš kao djevojčica!''