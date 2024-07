Suze teku same od sebe na Davidovu oproštajnu poruku omiljenoj Brendi iz Beverly Hillsa: ''Sestro moja...''

Kolege iz serije Beverly Hills i javno su podijelile tugu zbog smrti Shannen Doherty, od nje se dirljivim riječima oprostio i Brian Austin Green.

Brian Austin Green u nedjelju je odao emotivnu počast kolegici iz serije Beverly Hills, Shannen Doherty, nakon vijesti da je glumica u 54. godini izgubila bitku s rakom.

Glumac, koji je u hit-seriji 90-ih, glumio Davida Silvera, posvetio je Shannen emotivnu poruku.

''Shan, sestro moja. Voljela si me kroz sve. Bila si velik dio mog razumijevanja ljubavi. Nedostajat ćeš mi više nego što to mogu zamisliti, znam to, hvala ti na daru tebe'', napisao je Brian koji se pojavio u 292 epizode Beverly Hillsa od 1990. do 2000. godine.

Od Brende se oprostila i Jennie Garth, koja je u Beverly Hillsu glumila Kelly, a više o njezinoj oproštajnoj poruci pročitajte OVDJE.

Shannen je prije smrti zadnji put snimljena u lipnju, njezine posljednje fotografije možete pogledati OVDJE.

Što je Shannen napisala u svojoj zadnjoj objavi na društvenim mrežama prije smrti, možete pročitati OVDJE.

Pisala je i o pripremi za smrt, a o tome možete čitati OVDJE.

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Manji bikini od ovog još niste vidjeli, jedva je pokrio najnužnije dijelove, a ona ga je obukla za - šetnju!

1/34 >> Pogledaji ovu galeriju +29 Zanimljivosti Ljubav, nogomet i najotkačenija izdanja dosad: Ovako se partijaneri opraštaju od Splita!

Pogledaji ovo Celebrity Kelly iz Beverly Hillsa dirljivim oproštajem od Brende sve je rasplakala: ''Bila je najjača osoba koju sam ikad upoznala...''

Pogledaji ovo Celebrity Srcedrapajuće posljednje fotografije zvijezde Beverly Hillsa snimljene su samo tri tjedna prije njezine smrti

Pogledaji ovo Celebrity Severinu iznenadila njezina publika, u nevjerici ih je upitala: "Što se dogodilo s Antom?"

Pogledaji ovo Celebrity Knoll se vratila na Ultru još golišavija, a uzdahe svaku večer mami još jedna poznata Hrvatica!

Pogledaji ovo Celebrity Posljednja objava Shannen Doherty prije smrti tjera suze na oči: "Prvi put osjećam nadu..."

Pogledaji ovo Celebrity Dirljivi prizori Kate i njezine kćerkice: Princeza Charlotte sve je raznježila svojom iskrenom reakcijom!

Pogledaji ovo Celebrity Zvijezda Beverly Hillsa pripremala se za svoju smrt, no nije bila spremna za druge nedaće koje su je snašle u najtežim danima