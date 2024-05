Glumac Amar Bukvić hitno je trebao liječničku pomoć, kolegica Bojana Gregorić Vejzović zabrinula je fanove njegovom fotkom s infuzije

Glumica Bojana Gregorić Vejzović podijelila je nove fotografije našeg glumca Amara Bukvića pa zabrinula pratitelje, nije otkrila što se točno dogodilo.

Naša glumica Bojana Gregorić Vejzović zabrinula je pratitelje svojim Instagram pričama objavivši fotografiju na kojoj glumac Amar Bukvić prima infuziju. Nakon toga objavila je i snimku na kojoj glumac hoda s ovratnikom po stepenicama, a iako nije otkrila što se dogodilo, glumica je poručila fanovima kako je sve u redu.

"Naš Amar Bukvić danas dolazi radi svoje, naše publike. Svi smo dobro, ne brinite. Igramo s veseljem, Amar je dobro, sve je OK", poručila je fanovima.

"Evo i dokazi. Amarče go, go, go! Glumci su neustrašivi, eto", dodala je Bojana uz snimku na kojoj je glumac pozirao bez ovratnika.

