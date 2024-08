Bivši dečko Aleksandre Prijović odbio je pjesmu koja je danas veliki hit, na kraju je završila u rukama pjevača kojeg Hrvati obožavaju

Ljuba Perućica odbio je veliki hit Ace Pejovića "Ne pitaj", a kako kaže, pjesmu nije osjetio na prvo slušanje.

Mnogi poznati hitovi pjevača koji su ih na kraju izveli, prvotno su bili namijenjeni za njihove kolege, a sada je Ljuba Perućica otkrio koju pjesmu je on odbio.

Ljuba je inače bivši dečko Aleksandre Prijeović, a vjerovali ili ne, hit Ace Pejovića "Ne pitaj" bio je namijenjen upravo njemu.

"Dogodilo mi se zapravo da sam odbio pjesmu koja je postala veliki hit, a to je 'Ne pitaj'. Bila je ponuđena meni, ali je ja nisam čuo. Također mi se dogodilo da sam snimio duet s kolegicom Kristinom iz Makedonije i kada sam preslušao činilo mi se da se neću snaći, a ispalo je strava", otkrio je Ljuba za Grand.rs.

Pjevač iz iskustva govori da se pjesma mora prvo osjetiti kako bi se na pravilan način prenijela publici.

"Kada pročitam tekst trebam shvatiti kako ga ja moram iznijeti i otpjevati i da ljudi to prihvate, ali ne može sve leći svakome. Kao što ne može svatko nositi neki stil odijevanja, isto je. Nekada mi se pjesma svidi na prvo slušanje, ali tek kad je otpjevam shvatim da to nisam ja. Jednostavno sve se mora probati, pa tako i pjesma. Na prvo slušanje ne možeš ništa znati. To ti je kao kad vidiš lijepu tenisicu na oko, a probaš i ne sviđa ti se kako ti stoji", objasnio je pjevač jednom prilikom.

Inače, kad su oboje bili na početku karijera, Aleksandra Prijović i Ljuba Perućica započeli su romansu koja je trajala dvije godine. Mnogi su prognozirali da će upravo ovaj dvojac završiti pred oltarom, ali onda je sve iznenadila vijest o krahu njihove ljubavi.

