Zvijezda sapunica preminula u 44. godini, tužne vijesti potvrdio je glasnogovornik

Billy Miller, zvijezda američkih sapunica, preminuo je u 44. godini, tužne vijesti potvrdio je njegov glasnogovornik.

Zvijezda američkih serija Billy Miller preminuo je u 44. godini života. Tužne vijesti njegov je glasnogovornik potvrdio za TMZ.

Rekao je kako je glumac preminuo u petak u Austinu, a točan uzrok smrti još nije otkriven.

Glasnogovornik je samo dodao da se glumac borio s depresijom.

Inače, Miller je slavu stekao ulogama u sapunicama ''The Young and The Restless'' i ''General Hospital''.

Osvojio je tri Emmyja za glumu u seriji ''The Young and The Restless'', u kojoj je igrao lik Billyja Abbotta.

Pojavio se i u epizodnim ulogama u serijama ''CSI: NY'', ''Castle'', ''Ray Donovan'', ''Suits'', ''NCIS'' i drugima.

