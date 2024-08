Usred procesa rastave od Jennifer, Ben Affleck viđen je s drugom ženom, evo tko je u pitanju i na koja mjesta izlaze!

Iako su papiri za razvod tek službeno predani, Ben Affleck viđen je s kćeri poznatog političara Roberta Kennedyja, ali priroda njihova odnosa još nije poznata.

Jennifer Lopez u utorak je podnijela zahtjev za razvod braka na Višem sudu okruga Los Angeles, čime je potvrdila višemjesečna šuškanja o razlazu s Benom Affleckom.

Međutim, usred razvoda glumac je viđen kako provodi vrijeme s 36-godišnjom Kick Kennedy, kćeri poznatog političara Roberta F. Kennedyja Jr., prenosi Page Six.

Izvor je rekao da Affleck i Kennedy izlaze na mjesta kao što su Polo Lounge, hotel na Beverly Hillsu, ali da priroda njihovog odnosa nije poznata.

Ben Affleck: Jlo was too much i want privacy

Also Ben Affleck: let’s date a Kennedy whose father just endorsed Trump https://t.co/pNHOZR3UtK