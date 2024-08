Baby Lasagna pokazao je svoju nježniju stranu u novom videu sa zaručnicom: ''Kad cijeli dan glumiš velikog dečka...''

Baby Lasagna podijelio je novi video na Instagramu pa nasmijao sve fanove, u bazenu se kupao sa zaručnicom Elizabetom Ružić.

Baby Lasagna pohvalio se novim šaljivim videozapisom na društvenim mrežama pa opet nasmijao sve svoje fanove.

Sa zaručnicom Elizabetom Ružić kupao se u bazenu, a ona je njega pridržavala rukama dok je on bezbrižno plutao.

Na sve to je napisao: ''Kad cijeli dan glumiš velikog dečka pa si sad spreman biti mala beba''.

''Ovo je vrh!'', ''Hahahah, a baš ste slatki!'', ''Sad si baby lazanja'', ''Doslovno savršeni jedno za drugo'', ''Bravo, Eliza'', ''Preslatki'', pisali su im pratitelji.

Inače, Elizabeta je režirala sve spotove našeg glazbenika, a nedavno je za naš In Magazin ispričao kako suradnja nije uvijek jednostavna.

''Ja joj zadajem glavobolje žešće. Mi krenemo skupa raditi i onda ona preuzme. Ja kažem otprilike želim tako i tako sam zamišljao i ona mene konstantno pita kakve ideje imaš, ali često ja znam nja, nja i to je najteže radit. Kad bi radio s nekim vanjskim on bi rekao ne, a ako radiš za zaručnicom onda možeš - to mi nije sad baš. šta bi ti. Tako da ima svoje izazove i prednosti. Nije baš da radi što god poželi'', rekao je.

