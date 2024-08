Baby Lasagna objavio je novu pjesmu, a korisnici na društvenim mrežama ne prestaju brujati o njoj: ''Najgora stvar je...''

Korisnici na društvenim mrežama oduševljeni su novom pjesmom našeg glazbenika Baby Lasagne. Objavljena je u petak točno u 16 sati.

Istarski glazbenik Marko Purišić, poznatiji kao Baby Lasagna objavio je u petak novu pjesmu koja nosi naziv ''Biggie Boom Boom''. Točno u 16 sati osvanula je na YouTubeu, a korisnici na društvenim mrežama su oduševljeni.

''Najgora stvar je što ova pjesma traje prekratko'', komentar je ispod videa na YouTubeu.

''Jedan od najtalentiranijih i najposebnijih umjetnika u Hrvatskoj'', dodali su drugi obožavatelji.

Pohvale na račun pjesme proširile su se i na X (bivši Twitter), a tamo su fanovi pisali da Baby Lasagna ponovno ima hit.

I'm sorry for what I wrote earlier, BBB IS ABSOLUTE BANGER #babylasagna #biggieboom