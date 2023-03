Zvijezda naših hit-serija pokazala svoju rijetko viđenu romantičnu stranu, sve je dirnuo: "Ne bih promijenio niti jednu sekundu"

Asim Ugljen odlučio je na specifičan način obilježiti 14. godišnjicu braka sa suprugom Martom i zahvaliti joj na svemu dosad.

Domaći glumac Asim Ugljen na Instagramu je podijelio crno-bijelu fotografiju i čestitao svojoj supruzi Marti Bolfan-Ugljen 14. godišnjicu braka.

Podijelio je njihovu fotografiju s vjenčanja pa joj u opisu na emotivan način zahvalio na svemu što su dosad prošli skupa.

"14 godina je prošlo od ovog dana. Naravno da smo oboje zaboravili, mene je podsjetio memory, inače bih i ja zaboravio.

Namjerno je ne tagam da ovo ne vidi prije negoli dođem doma, ali uspio sam se snaći i za poklon, mislim da će joj se dopasti", napisao je u početku pa dodao:

"14 godina sužnja, iliti braka, a ne bih promijenio niti jednu sekundu.

'Cause, you made me a man I am today. Hvala ti na svakoj sekundi, svakom trenu. Ti si moj suputnik kroz ovu džunglu koju nazivamo život. Jer da nema tebe, svega mi, bilo bi mrtvih. Hvala ti što me činiš boljim nego jesam. Marta, volim te sad i zauvijek."

Pratitelji su im u komentaru čestitali te poželjeli još puno sretnih godina u zajedništvu.

Par zajedno ima i dvoje djece, sina Dina i kćer Leilu, a roditelji su postali jako mladi.

1/35 >> Pogledaji ovu galeriju +30 Celebrity Pogledajte kakvo je iznenađenje dobio naš zgodni glumac, nije se uspio ni snaći: "Ne mogu ja ovo"

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Tko je ljepotica koja je svijet osvojila preko noći? Svi o njoj pričaju, predviđaju joj titulu nove dive, a i njezina priča može poslužiti za film