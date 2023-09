Od omiljenog para preko noći su postali najomraženiji, a svemu je krivo jedno pismo: "Svjesni smo boli koju su..."

Ashton Kutcher i Mila Kunis našli su se na meti kritika jer su podržali Dannyja Mastersona, svog kolegu iz serije "Lude sedamdesete" koji je ovih dana osuđen na 30 godina zatvora zbog silovanja.

Holivudski bračni par Ashton Kutcher i Mila Kunis slovili su kao jedan od omiljenih u svijetu slavnih, s velikom vojskom obožavatelja, no sada su našli na meti kritika nakon što se pročulo što su učinili.

Naime, Ashtonov i Milin kolega iz serije "Lude sedamdesete" Danny Masterson osuđen je na 30 godina zatvora zbog dva silovanja, a nakon što je presuda donesena saznalo se kako su upravo oni sucu slali pismo podrške u kojem su tražili smanjenje te kazne.

U tome oni nisu bili jedni, međutim sadržaj njihova pisma procurio je na internet i razbjesnio njihove obožavatelje jer su u njemu Dannyja nazvali uzoritim te čovjekom s velikim karakterom, napisali su da je protivnik droga i da je pozitivno utjecao na njih po tom pitanju.

Ashton i Mila potom se su se odlučili javno oglasiti te su objavili video u kojem su objasnili zašto su tako napravili.

"Svjesni smo boli koju su prouzročila pisma koja smo napisali u korist Dannyja Mastersona. Mi podržavamo žrtve, to smo tijekom povijesti pokazali svojim radom i nastavit ćemo to činiti i u budućnosti", poručili su u videu.

Ashton je potom objasnio da su im se obratili članovi Dannyjeve obitelji i zamolili ih da napišu sporno pismo kako bi mu pružili podršku.

"Pisma nisu napisana da dovedu u pitanje legitimitet pravosudnog sustava ili valjanost odluke porote", izjavila je Mila.

"Pisma su bila namijenjena sucu da ih pročita, a ne da potkopaju iskaze žrtava ili ih na bilo koji način ponovno traumatiziraju. Nikada to ne bismo htjeli učiniti i žao nam je ako se to dogodilo", dodao je i Ashton.

Mila je na kraju zaključila da podržavaju sve koji su ikada bili žrtve seksualnog napada, seksualnog zlostavljanja ili silovanja.

No to baš i nije pozitivno utjecalo na mišljenje javnosti i njihovi su obožavatelji zaključili da su se oglasili isključivo zato jer im je važno što drugi misle o njima, a ne zbog toga što im je žao jer su podržali osuđenog silovatelja.

"Ovo nije nikakva isprika", "Više mi nisu jedan od omiljenih parova", "Neka ih bude sram", neki su od komentara koji su osvanuli na društvenim mrežama.

A putem društvenih se mreža javila i Dannyjeva bivša djevojka, glumica Chrissie Carnell Bixler koja ga je također optužila za silovanje, ali porota o njezinom slučaju nije mogla donijeti jednoglasnu odluku. Pritom nije krila koliko ju je naljutilo Ashtonovo i Milino ponašanje, pa je na njegov račun iznijele i ozbiljne kritike.

"Dragi Ashtone, znam za tajne koje tvoj 'uzor' čuva za tebe. One koje bi te dokrajčile. Jesi li zaboravio da sam bila tamo? Bio si na razglasu one noći kada si nazvao Dannyja, 21. veljače 2001. Čula sam sve. Čula sam plan. Mislim da si jednako bolestan kao i tvoj 'mentor'. Draga Mila, molim se da počneš procesuirati stvari koje si doživjela kao dijete na tom setu. Tvoji stari intervjui puno toga govore. Predlažem svima da ih pogledaju i sami odluče što vide i čuju prije negoli ih maknu s interneta. Znam i što se dogodilo u Torontu i poslije. Pitanje: ako je to što vidiš kao normalan odnos s 'figurom starijeg brata', onda mi te jako žao i nadam se da ćeš razmisliti o odlasku na terapiju. Svi ste sigurno zaboravili da sam bila tamo cijelo vrijeme tih prvih pet godina serije Lude sedamdesete. Sjećam se svega", napisla je Chrissie u priči koju je podijelila na svom profilu na Instagramu.

Mnogi su to povezali sa stravičnim ubojstvom djevojke po imenu Ashley Ellerin s kojom je Ashton te godine trebao izaći, ali to se nije dogodilo. Naime, kada je stigao do njezine kuće, ona mu nije otvarala vrata niti se javljala na telefon, no u kući je bilo upaljeno svjetlo te je njezin automobil bio parkiran u dvorištu.

Glumac je kasnije na sudu ispiričao da je pomislio kako se Ashley ljuti na njega, jer je tu večer kasnio na dogovor, a crvenu mrlju na tepihu koju je vidio kroz prozor pripisao je vinu, pa je zaključio kako je Ashley otišla van s prijateljicom i da je strašnu vijest doznao tek dan kasnije.

Za Ashleyno ubojstvo na smrtnu je kaznu osuđen Michael Thomas Gargiulo, nakon što ga je porota proglasila krivim za dva ubojstva i pokušaj ubojstva.

Naime, kad mu je bilo samo 17 godina ubio je godinu dana stariju sestru svog prijatelja, a kasnije je pokušao ubiti još jednu žrtvu, no ona mu je uspjela pobjeći i ona je svjedočila protiv njega na sudu.

Na suđenju je protiv njega bilo stotinu svjedoka, a stručnjaci ističu kako se radi o serijskom ubojici koji ubija iz seksualnih pobuda. Sve njegove žrtve bile su mlade i atraktivne žene u blizini kojih je živio i koje bi prvo promatrao i uhodio, a zatim ubio nožem.

