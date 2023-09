Zvijezda serije ''Lude sedamdesete'' osuđena na 30 godina zatvora zbog silovanja, oba napada dogodila su se u njegovoj kući!

Danny Masterson osuđen je zbog seksualnog zlostavljanja dviju žena.

Američki glumac Danny Masterson proglašen je krivim za silovanje dviju žena te je osuđen na zatvorsku kaznu od 30 godina.

Zločin se dogodio prije 20 godina, a sutkinja u Los Angelesu izrekla mu je kaznu nakon što je odbacila zahtjev obrane za novo suđenje i saslušala izjave žrtava.

Porota od sedam žena i pet muškaraca proglasila je zvijezdu serije ''Lude sedamdesete'' krivim po dvije točke optužnice nakon sedam dana vijećanja.

Oba spomenuta zločina dogodila su se u njegovoj kući 2003. godine u Hollywood Hillsu, a Danny je tada bio na vrhuncu slave.

Kao razlog dugog čekanja za tužbu žrtve su navele strah od odmazde Scijentološke Crkve, čiji je on bio član. Također su tužile i kontroverznu organizaciju građanskom sudu tvrdeći da su bile maltretirane i zastrašivane.

Jedna od tužiteljica, Crissie Bixler, upoznala je glumca 1996. godine i bila s njim u vezi, u tužbi je navela kako je bio nasilan prema njoj i prisiljavao je na spolne odnose. Nagovorio ju je da se pridruži Scijentološkoj Crkvi, gdje su je pokušali uvjeriti kako ga mora zadovoljiti kada on to poželi. Šest godina kasnije prijavila ga je crkvi kako su imali odnose dok nije bila pri svijesti, na što joj je rečeno da ne koristi riječ silovanje jer se to ne može dogoditi dok si s nekim u vezi.

Crissie i Danny prekinuli su 2002. godine, a ona je potom bila prisiljena potpisati dokument da nikada neće javno progovoriti o njihovoj vezi niti ga tužiti. Scijentološku Crkvu napustila je 2016. godine i prijavila bivšeg partnera policiji. Nedugo nakon toga auto joj je bio pokvaren, ljudi parkirani u kombijima promatrali su njezin dom i zastrašivali nju i članove obitelji nekoliko puta te upućivali različite prijetnje poput one da će na internetu objaviti njezine golišave fotografije.

Iz Scijentološke Crkve tvrde kako su sve optužbe neutemeljene, smiješne i sramotne.

Podsjetimo, Danny Masterson je od 2011. godine u braku s kolegicom Bijou Phillip, s kojom ima kćer Francis.

