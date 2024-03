Iznenađenjima nikad kraja: "Kad kontaš poslije Prijovićke nema dalje, vidiš da ima!''

Antonia Dora Pleško u drugoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" transformirala se u Petra Grašu.

Nakon što je u prvoj emisiji showa "Tvoje lice zvuči poznato" pobijedila kao Mišo Kovač, Antonia Dora Pleško u drugoj emisiji transformirala se u Petra Grašu.

"Opet muško, opet Splićanin" rekla je Antonija prije nastupa.

"Nemam strah, imam uzbuđenje. Grašo će super reagirat, on je dosta opušten tip. Mi smo Splićani, mi se držimo skupa, bit će to prva liga", istaknula je.

"Upoznala sam Grašu uživo, on je znao i mog pokojnog tatu", otkrila je Antonija, a zatim je u snimci s proba razotkrila i Martinu Tomčić, koja je krivo pjevala Grašin hit.

"Ja sam mislila da umjesto 'triba nam, triba nam', ide 'Ivana, Ivana", priznala je Martina.

Antonia Dora je izvela Grašinu pjesmu "Ako te pitaju".

"Kad kontaš poslije Prijovićke nema dalje, vidiš da ima. Iznenađenjima nikad kraja, a tek smo počeli, tako da je očigledno da ova kombinacija Prijović-Lepa Brena i Grašo-Huljić zasada dominira scenom. To je zagarantiran uspjeh, kad se ti giganti slože na sceni. Što se tiče tvoje izvedbe, kad te našminkaju, srede i obuku, ok je da zaličiš na Grašu, ali to kako ti pjevaš kao on sa svojim, ženskim vokalom, kako to uspijevaš, bojim se Grašo da ti je karijera pa-pa, samo se drži restorana", poručio je Enis Bešlagić.

"Dakle, sve one stvari koje sačinjavaju nečiji karakter, jednostavno bila si ista on. Ostala si ista u motu i hodu. Svatko od nas ima nešto upečatljivo u glasu, tako ima i Petar, i ti si u nulu skinula njega", komentirao je Goran Navojec.

"S Mišom si postavila visoko ljestvicu, ali ti ideš sve dalje i dalje. Ja mislim da s razlogom od tebe možemo očekivati stvarno svašta u ovoj sezoni. Meni je baš lijepo što si ti tu s nama i nadam se da uživaš u svemu ovome", rekla joj je Minea.

"U prošloj emisiji si bila muškarac, danas si opet, ja jedva čekam da vidim tebe kao ženu, u tvom punom sjaju, veselimo se tome. Bila si veličanstvena, bila si maestralna i svaka ti čast na tome", zaključio je Mario Roth.

