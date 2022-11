Pogledajte zašto je Maja bila uvjerena da jedan natjecatelj mulja žiri, a on je svojim odgovorom sve dobro nasmijao!

Antoneli Mištrafović nastupio je u polufinalu showa Supertalent i još jednom svima pokazao što zna i može.

21-godišnji reper Antoneli Mištrafović počeo se baviti onime što najviše voli sa samo sedam godina, a danas je poznat i pod imenom Lenny Fist. Na audiciju Supertalenta odlučio se prijaviti kako bi svima pokazao što zna i može.

Antoneli je svojom audicijskom izvedbom oduševio žiri, a Maja Šuput mu je tada priznala da je bio pravo iznenađenje.

A i u polufinalu je napravio pravi spektakl! Nastupio je sa svojom autorskom pjesmom i s kolegicom Angelinom.

''Iako ne kužim rap, meni je ovo bilo baš dobro. Vjerovala sam ti, napravili ste neku dobru sinergiju, meni je to sve bilo slatki, iskreni i frajerski paket'', rekla je Martina.

''Autentičan rap nastup, ja tebe puštam da ti sanjaš ovaj svoj san'', rekao je Davor.

''Ja mislim da ti nas muljaš, rekao si da nije autobiografski, a iz duše si repao i to je toliko bilo snažno, osjetila sam da si nekome posvetio te riječi'', bila je sigurna Maja.

''Nisam nikome posvetio, samo sam se sjetio bivše i to je to'', nasmijao je sve Antoneli odgovorom.

A i Fabijanu se svidjela Antonelijeva izvedba.

''Jako si cool, svaka ti čast''.

Antoneli je u audicijskoj emisiji progovorio o nekim svojim životnim problemima s kojima se susreo.

"Hodam ovako kako hodam jer imam skoliozu i lordozu, to mi je od rođenja, kralježnica mi nije skroz ispravna. Imam vježbe koje trebam vježbati, ali treba se natjerati. Cijelu osnovnu su me zezali za taj hod, odbijali su me svi, ismijavali me. Samo je jedan bio koji je bio uz mene i još se družimo. Već 16 godina smo najbolji prijatelji. On mi je nosio torbu niz stepenice kako ja baš nisam mogao. Užasan je to osjećaj, ne bih to poželio nikome, ali opet, neki su proživljavali gore stvari nego ja. Mene bar nisu fizički maltretirali, možda jednom ili dva puta, a nisam imao baš neke sreće ni s razrednicom zato što je ona uvijek stajala na njihovu stranu. Ja joj kažem nešto što su napravili, a ona kaže ''nije lijepo tužakati'', ispričao je tada Antoneli.

