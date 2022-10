Antoneli Mištrafović već se 7 godina bavi repanjem, a umjetničko mu je ime Lenny Fist. Trenutno predano radi na albumu, iako kaže da ljudi u Slavoniji baš i ne razumiju rep, a on je u showu Supertalent odlučio pokazati što zna.

''Imam svojih pjesama, trenutačno ih imam osam. Mene rep zanima još od kad sam bio 4. osnovne. U repu zapravo možeš reći najviše toga'', započeo je svoje predstavljanje Antoneli te progovorio o nekim svojim životnim problemima s kojima se susreo.

''Hodam ovako kako hodam jer imam skoliozu i lordozu, to mi je od rođenja, kralježnica mi nije skroz ispravna. Imam vježbe koje trebam vježbati, ali treba se natjerati. Cijelu osnovnu su me zezali za taj hod, odbijali su me svi, ismijavali me. Samo je jedan bio koji je bio uz mene i još se družimo. Već 16 godina smo najbolji prijatelji. On mi je nosio torbu niz stepenice kako ja baš nisam mogao. Užasan je to osjećaj, ne bi to poželio nikome, li opet, neki su proživljavali gore stvari nego ja. Mene bar nisu fizički maltretirali, možda jednom ili dva puta, a nisam imao baš neke sreće ni s razrednicom zato što je ona uvijek stajala na njihovu stranu. Ja joj kažem nešto što su napravili, a ona kaže ''nije lijepo tužakati''.'', ispričao je Antoneli, a o svom sinu progovorila je i njegova majka.

''Ja sam njemu uvijek govorila, sine, svi smo mi različiti. Toga je uvijek bilo da će se netko nekome rugati i narugati. Neko iz nerazumijevanja, uvijek ima djece koja su zločestija, ti to nemoj prihvaćati tako. Ti se ponašaj kao i ostali'', rekla je Antonelijeva mama.

''Ja njoj sve govorim, dobro, 90 posto toga, ali generalno, sve zna, nemam joj što tajiti. Ja krunicu uvijek imam sa sobom, uvijek je nosim sa sobom. Molim se svaki dan, meni uvijek bude lakše kad se pomolim. Ja sam se uvijek htio prijaviti na Supertalent, ali nisam imao priliku. Ovo je prilika koju baš moram iskoristiti, ovo je u inat svima'', priča.

''Ja bih mu poručila da bude svoj uporan i da se trudi'', poručila mu je mama.

Fabijan je bio toliko oduševljen Antonelijevim nastupom da je pokazao neku svoju drugu stranu - raspjevanu i rasplesanu.

''Meni si si bio izvrstan, sve što si rekao shvatio sam sa respektom'', komentirao je Davor Antonelijev nastup.

''Ovo mi je bilo sjajno iznenađenje, repao si kao da to radiš sto godina, trebaš to nastaviti raditi i dalje, užasno si cool dok to radiš, bio si dobar i budi jako ponosan'', poručila mu je Maja.

''Svidjelo mi se i super mi je pozicija tvog glasa'', rekla je Martina.

''Vidio si po meni što ja mislim, ne mogu biti objektivan, stari, to je bilo to'', rekao je Fabijan, pa ćemo Antonelija tako gledati u polufinalu.

