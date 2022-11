Izdanje Maje Šuput o kojem će se pričati danima: Dekoltirana haljina s prorezima na trbuhu s koje je nemoguće maknuti pogled!

Maja Šuput se u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent na pozornici pojavila u ružičastoj dekoltiranoj haljini s prorezima, te naglašenom šminkom i perikom.

Maja Šuput u potpunosti je ispunila sva očekivanja i pojavila se u kreaciji za pamćenje u prvoj polufinalnoj emisiji showa Supertalent.

Za ovu prigodu i prvu live emisiju Marko Grubnić za nju je odabrao atraktivnu ružičastu haljinu s prorezima ispod grudi i na trbuhu, a tu je i duboki dekolte.

Maja je ususret emisiji priznala da je njen omiljeni modni stilist za prvu polufinalnu emisiju imao nešto drugo u vidu, a onda se predomislio.

''Što se tiče outfita, imali smo gotov outfit za prvu emisiju. Cijeli outfit je bio razrađen, kosa i make up, ali Marko Grubnić je javio da ipak to nećemo imati, da on ima drugu viziju i da je ono sve negdje pospremio i da ćemo raditi nešto sasvim drugo. Kao i vi mogu se pomoliti samo da to bude sjajno i vjerojatno ću to danas vidjeti prvi put kao i gledatelji, pa hajdmo vidjeti'', rekla je Maja prije emisije.

U audicijskim emisijama gledali smo je u efektnim i nezaboravnim izdanjima, a ove je sezone puno eksperimentirala i s frizurama i s make-upom za koje se pobrinuo njezin vjerni tim. Vidjeli smo je tako s raskošnom i bujnom kosom, pletenicama gotovo do poda, ali i s ružičastom bojom kose.

Svih Majinih izdanja iz prošlih emisija prisjetitite se u našoj galeriji.

Uz Maju u žiriju "Supertalenta" nalaze se i operna pjevačica Martina Tomčić, glumac Fabijan Pavao Medvešek te stručnjak za uspješnu komunikaciju i plesač Davor Bilman.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Celebrity Sestra naše glumice iz hit-serija objavila provokativnu fotografiju iz kade, evo zašto je na Instagramu prati čak 115 tisuća ljudi!

1/38 >> Pogledaji ovu galeriju +33 Celebrity Ljepotica koja se povukla iz javnosti slučajno je potvrdila glasine o kojima se šuškalo već neko vrijeme?