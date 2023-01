U 46. godini preminula je glumica s kojom je radio i Goran Višnjić, a proslavila ju je hit-serija

Annie Wersching preminula je u 46. godini nakon borbe s teškom bolesti, a tužnu je vijest potvrdio njezin suprug.

Američka glumica Annie Wersching, najpoznatija po ulogama u serijama "Timeless" i "24", preminula je u 46. godini nakon trogodišnje borbe s rakom, a tužnu su vijest potvrdili članovi njezine obitelji i prijatelji na društvenim mrežama.

Njezin suprug Stephen Full potvrdio je to u objavi na društvenim mrežama u kojoj je otkrio da je glumica izgubila borbu s iscrpljujućom bolešću.

"U duši ove obitelji danas postoji ogromna rupa. Ali ostavila nam je alat da je napunimo. Naučila nas je da ne čekamo da nas avantura pronađe. Idite je pronaći. Posvuda je. I naći ćemo će je", napisao Stephen, koji je s Annie dobio trojicu sinova, 12-godišnjeg Freddieja, 9-godišnjeg Ozzieha i 4-godišnjeg Archieja.

45-godišnjoj Annie teška je bolest dijagnosticirana prije tri godine, a ona je unatoč lošim prognozama nastavila snimati popularne serije "Zvjezdane staze: Picard" i "Novak", a glumila je i s našim glumcem Goranom Višnjićem u seriji "Bezvremeni".

Redatelj Jon Cassar, koji je radio s Annie na hit seriji "24", također se oglasio na Twitteru kako bi se prisjetio svoje preminule prijateljice, za koju je rekao da je već ostavila traga na sve.

"Srce mi je slomljeno u više dijelova nego što ih mogu nabrojati. Annie je došla u moj svijet otvorenog srca i zaraznog osmijeha i svojim mi je talentom oduzela dah. Postala mi je više od kolegice, postala mi je prava prijateljica, mojoj obitelji, kao i svim članovima ekipe te glumcima koji su radili s njom. Doista će nedostajati njima i obožavateljima, za koje je uvijek nalazila vremena za komunikaciju. Annie, nedostajat ćeš, ostavila si svoj trag i postali smo bolji zbog tebe", napisao je Jon.

Započevši svoju glumačku karijeru prije više od dva desetljeća u dobi od 24 godine, Annie se brzo proslavila pojavljivanjem u malim, ali istaknutim ulogama u serijama kao što su "General Hospital" i "Lovci na natprirodno", a 2009. godine ostvarila je velik uspjeh glumeći Renee u "24", što joj je osiguralo status velike televizijske zvijezde.

Osim toga glumila je i u "CSI", "Plava krv" i "Dallas", "Castle" i "Vampirski dnevnici", "Bezvremeni", a posudila je i glas u hit-videoigri "The Last of Us", po kojoj je snimljena i serija u kojoj glumi Pedro Pascal.

