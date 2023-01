Jedna od najmoćnijih pjevačica svijeta objavila rijetke fotke u bikiniju, a za to je imala i poseban razlog: "Ovo izgleda savršeno"

Alicia Keys proslavila je 42. rođendan u društvu svog supruga Swizza Beatza.

Slavna američka pjevačica Alicia Keys pokazala je svoje obline u ljubičasto-ružičastom bikiniju i izmamila uzdahe milijuna svojih obožavatelja koji ju prate na profilu na Instagramu.

42-godišnja Alicia otputovala je na egzotičnu lokaciju koju nije otkrila, ali tamo je proslavila rođendan u društvu svog dugogodišnjeg supruga, producenta Swizza Beatza s kojim ima dvojicu sinova.

"Energija vodenjaka", napisala je uz fotografiju u bikiniju koje inače nema naviku čestu dijeliti, a na kojima sva njezina prirodna ljepota dolazi do izražaja, kao i video u kojem suprug i ona jašu konje na plaži.

"Predivna si", "Jako seksi", "Ovo izgleda savršeno", "Kakva kraljica", "Blistaš", "Sretan rođendan, ljepotice", pohvalili su je u komentarima uz brojne upućene čestitke.

Alicia se na svjetskoj glazbenoj sceni pojavila još 2001. godine, a već prvim albumom "Songs in a minor" pokorila je sve top-liste. Samo godinu kasnije osvojila je čak pet nagrada Grammy, a već je onda bilo jasno da je čeka uspješna glazbena karijera. Tijekom posljednjih 20 godina dobila je brojna priznanja za svoj rad, a ugledni časopisi su je svrstali među najutjecajnije glazbenice na svijetu.

Za razliku od nekih poznatih kolegica, Alicia je uvijek brinula o tome da joj privatni život takvim i ostane. Godinama je bila u vezi s Kerryjem Brothersom, kojeg je upoznala sredinom 90-ih te su bili zajedno sve do 2008. godine. Brothers je s njom radio i na njezinoj glazbi, a potpisan je kao producent na njezina prva četiri albuma.

Nakon njihova prekida počela je vezu s producentom Swizzom Beatzom. Par se poznaje još od tinejdžerskih dana, a u svibnju 2010. godine objavili su da čekaju svoje prvo dijete. Pred oltar su stali iste godine na maloj ceremoniji na Mediteranu, daleko od očiju javnosti. Prvog sina Alicia je rodila u listopadu 2010., a četiri godine kasnije rodila je i drugo dijete.

Zanimljivo je da su se upoznali dok je ona imala 16, a on 17 godina, no tada nije zaiskrilo, a pjevačica je u jednom intervjuu iskreno priznala kako je tada mislila da je on jako bahat i umišljen. Mišljenje je ipak promijenila 2008. godine iako je producent tada još uvijek bio u braku sa suprugom Mashondom, također pjevačicom.

"Beatz i Mashonda bili su odvojeni neko vrijeme kada smo počeli vezu. Nemam se potrebu boriti protiv nečega što jednostavno nije istina", rekla je tada Alicia, kada ju je dio javnosti napao kako je ona razorila taj brak.

