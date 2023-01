Ne voli izlagati supruga očima javnosti, ali sada ga je povela u rijedak zajednički izlazak

Anne Hathaway i Adam Shulman pojavili su se zajedno na Pariškom tjednu mode, koji su i ove godine posjetile brojne svjetske zvijezde.

Američka glumica Anne Hathaway jedna je od brojnih zvijezda koje su ovih dana posjetile Pariški tjedan mode, a sa sobom je povela i svojeg supruga Adama Shulmana, s kojim se rijetko pojavljuje u javnosti.

Pogledaj i ovo Anne i Adam postali roditelji Strogo čuvana tajna - prije dva tjedna postala je majka!

40-godišnja Anne za modno je događanje odabrala ultrakratku haljinicu i čarape s leopard-uzorkom u kojima je pozirala fotografima, dok se godinu dana stariji Adam pojavio u nešto ležernijem izdanju.

Slavna glumica privatni život ne voli previše dijeliti s javnosti, a s Adamom je u braku od 2012. godine. Vjenčali su se u Kaliforniji i danas slove za jedan od najstabilnijih parova. Unatoč tome što ne voli izlagati supruga i djecu očima znatiželjne javnosti, Anne nikada nije skrivala svoju borbu s depresijom i ovisnošću o alkoholu.

"Prestala sam piti u listopadu 2018. godine, i to na najmanje idućih 18 godina. Zapravo, dokle god moj sin bude sa mnom u kući. Ne sviđa mi se što to radim, a on dolazi u godine kada me treba već od ranog jutra. U listopadu sam jedan dan došla po njega u vrtić mamurna. Nisam vozila, ali dovoljno mi je bilo i to što sam bila mamurna. Nimalo mi se to nije svidjelo", izjavila je jednom prilikom.

Prije Adama ljubila je agenta za nekretnine Raffaella Follierija i njihova se veza činila kao prava idila. Uživali su u luksuzu, a on ju je držao kao kap vode na dlanu sve dok nije bio uhićen 24. lipnja 2008. godine, i to zbog prijevare.

"Te noći me nazvala iz Los Angelesa i razgovarali smo o tome kada se vraća kući iz Los Angelesa. Ako se dobro sjećam, posljednje riječi koje mi je bila rekla su - volim te zauvijek. To je bilo 24. lipnja u 2 sata ujutro, a u 6 sati sam bio uhićen. Nikada više nisam razgovarao s Annie", ispričao je u jednom intervjuu.

Tvrdi da danas ne osjeća ništa loše prema Anne i ne mrzi ju, ali priznaje da ga je povrijedila. Od trenutka uhićenja nije imao baš nikakve komunikacije sa ženom koju je volio, tvrdi da mu čak nije poslala ni poruku podrške.

"Nikad, nikad, nikad. Mislim da je donijela poslovnu odluku i odlučila je da joj je najvažnije spasiti karijeru. Nisam ogorčen, možete me pogledati u oči i to vidjeti. Nisam bijesan, ali sam povrijeđen", izjavio je tada.

