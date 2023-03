Naša najuspješnija misica kao da ne stari, a i 28 godina nakon osvajanja krune krade poglede gdje god se pojavi!

Anica Kovač snimljena je s društvom na koncertu Bože Vreće u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski.

Bivša Miss Hrvatske Anica Kovač (48) svojom pojavom i danas plijeni poglede gdje god se pojavi.

Fotografi su je ovaj tjedan ulovili na koncertu Bože Vreće u Koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski, gdje je mamila poglede u šljokičastoj jakni. Anica je na koncertu bila s prijateljicama, a u posljednje vrijeme često je imamo priliku vidjeti i u društvu lijepe kćeri Leticije.

Podsjetimo, Anica je postala Miss Hrvatske davne 1995. godine te je proglašena i prvom pratiljom na izboru za Miss svijeta. I ne samo to, haljina dizajnerice Branke Donassy koju je tada nosila proglašena je najljepšom na svijetu. Taj uspjeh niti jedna Hrvatica nije uspjela ponoviti ili nadmašiti, pa Anica još uvijek drži titulu naše najuspješnije misice.

"Ja sam se prijavila na izbor Miss Hrvatske samo da pobijedim zbog auta. Kad su mi rekli da moram živjeti u Zagrebu, ja sam se hvatala za glavu. Onda su mi rekli da moram ići na svjetski izbor, rekla sam: 'Ajde dobro, ići ću.' Sve sam cure vidjela, mislim da nas je bilo 84, vidjela sam Venezuelku i rekla sam: 'Ova mala bolja je od mene', ona je i pobijedila. Kako gledam na to? Ne znam, puno je godina prošlo, ne živim život misice, to je bilo, opet kažem, da se dobije auto... hahaha... Lijepe su to uspomene i smatram da Hrvatska ima najljepše žene na svijetu", prisjetila se za IN magazin.

Inače, Anica je od 2001. godine u braku s bivšim nogometašem Robertom Kovačem i zajedno imaju troje djece, kćeri Leticiju i Viktoriju te sina Marka.

