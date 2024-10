Ovaj Francuz nije ni znao da će nastupati u Supertalentu, a onda je sve rastopio Grašinim stihovima!

Andreasa Martina na Supertalent je prijavila supruga Barbara, ali on to nije znao do trenutka kad je trebao izaći na pozornicu.

''Ja sam prijavila svog muža na Supertalent ove sezone, za što on još uvijek ne zna, i uvjerila sam ga da će biti samo u publici i komentirati druge kandidate skupa sa mnom, pa ćemo vidjeti hoće li biti sretan, ili će mi poslati razvod braka poslije ovoga'', rekla je Barbara prije nego što je stala na binu Supertalenta i pozvala muža Andreasa da joj se pridruži.

''U šoku sam'', priznao je Andreas, a onda uzeo gitaru i zapjevao Grašinu pjesmu ''Ako te pitaju''.

''Ovo je pjesma koju sam pjevao Barbari na vjenčanju, tako da je to jedna posebna pjesma, malo sam u šoku, oprostite'', rekao je, ali uspio je šarmirati žiri.

''Meni je najimpresivnije to što je čovjek stvarno dignut s klupe i rekao je - ok. Hvlim hrabrost, s pripremom tu još može biti više'', primijetio je Fabijan.

''Andreasova energija mi je zarazna, top'', kaže Maja.

''Uvijek podržavam toplu ljudsku priču i atmosferu, ali za nastup moram reći ne'', rekao je Davor.

''Nisam ništa očekivao tako da'', rekao je Andreas što se tiče komentara.

Ovaj zanimljiv par upoznao se na karaokama.

''Ugledao sam njezine oči i samo sam buljio u njih, ona je mislila da sam čudak. Rekao sam si, ona nije Francuskinja, ne znam kako se dogodilo, ali počeli smo razgovarati, bilo mi je fascinantno jer nikad prije nisam upoznao Hrvaticu'', ispričao je Andreas.

''Jako važna stvar je ta da je počeo učiti hrvatski i pokušavao me impresionirati sa svojim rečenicama, ovo je prvi put da sam mu priredila veliko iznenađenje'', otkrila je Barbara.

Vjenčali su se tijekom korone kad im nitko nije mogao doći na svadbu, pa su njihovi bližnji sve gledali preko kamera.

