Supertalent ima novi-stari žiri: ''Ne znam kad sam se zadnji put ovako nasmijala!''

Da žiri i publika showa Supertalent ''odlijepe'' od smijeha potrudili su se simpatični amaterski glumci iz skupine Penzilište koji su članove žirija urnebesnom predstavom odveli 30 godina u budućnost.

Amaterska dramska skupina unijela je dašak smijeha i pozitivne atmosfere u studio showa Supertalent.

Naime, ekipa iz Penzilišta transformirala se u naš žiri - ali 30 godina u budućnosti!

''Ako ću ja i dalje biti u takvoj energiji za 30 godina, potpisujem odmah, toliko ste nas iznenadili, ovo je iznad svega, toliko dobro, stvarno ste si dali truda, ali vi gospođo...'', poručila je Maja gospođi koja je nju potpuno kopirala.

''To kako ste vi Maju skinuli i njezine specifičnosti, to je sve. Ne znam kad sam se zadnji put tako dobro nasmijala'', rekla je Martina.

''Zadovoljan sam stvarima koje ste uzeli od mene, to da sam džentlmen, to da sam uglađen...'', primijetio je Fabijan gospodina koji se pretvarao da je on.

Supertalent žiri iz budućnosti objasnio je da uživa u ovom što rade.

''Svi smo amateri, nitko se nije bavio glumom. Za nas je mirovina sve osim mirovanja. Uživamo u onome za što prije nismo imali vremena, to nas spašava da ne ostajemo doma'', rekli su i naravno, nakon svega viđenog, prošli dalje.

