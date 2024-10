Martina je malo umrla dok je gledala kroz što prolaze njezini kolege: ''Ovo je bilo jako opasno!''

Kolumbijac s hrvatskom adresom, Juan Pablo, kojem su dosad pozornica bili zagrebački semafori, ove je nedjelje u showu Supertalent imao više prostora i veću publiku za pokazati riskantne trikove koje izvodi na biciklu

Juan Pablo u show Supertalent donio je poveću dozu adrenalina.

''Moj bicikl je kao moja bolja polovica. Ja sam Juan Pablo, radim akrobacije s BMX-om. To je rizik, adrenalin, ljubav, i doista sve u mom životu. Prvi bicikl koji sam ikad imao pripadao je mojoj starijoj sestri pa je bio ružičast. Nazvao sam ga Sofi. Rodielji me u početku nisu u ovome podupirali. Dolazio sam kući sav izubijan. Smatrali su da ću poginuti ako nastavim trenirati. Puno ljudi me pitalo zašto se time bavim kad je to preopasan sport. Meni je to mačji kašalj'', ispričao je Juan koji se prije Supertalenta imao priliku susresti s Fabijanom, što se naš član žirija nije mogao sjetiti na prvu.

''Bio je spreman napraviti ozbiljan trik, i točno kad se išao zaletjeti, onda mu je neki čovjek došao ispred da ne može ništa pa je morao stati i onda je izgubio cijelu publiku'', prisjetio se Fabijan situacije na koju ga je Juan podsjetio.

''Sve je izgledalo tako jednostavno i glatko, ali drago mi je da ja nisam bila ta koja je bila na pozornici'', priznala je Martina nakon što im je Juan priredio pravi show.

''Odličan si u tome što radiš'', priznao mu je Davor.

''Osjetio sam energiju od gore, samo sam osjetio silu'', objasnio je Fabijan.

''Ja sam malo umrla, ovo je bilo jako opasno'', priznala je Martina.

Juan je, naravno, prošao dalje.

