Šušnjara u kratkoj haljini istaknula transformaciju o kojoj se priča već neko vrijeme i zbog koje prima komplimente!

Andrea Šušnjara pojavila se na modnoj reviji Ivone Glavaš u Splitu, na kojoj je dobro raspoložena plijenila pažnju okupljenih.

Pjevačica Magazina Andrea Šušnjara bila je jedna od uzvanica modne revije Ivone Glavaš u Splitu, na kojoj je pažnju plijenila u maloj crnoj haljini i s osmijehom na licu.

36-godišnja Andrea u crnoj je kreaciji pokazala vitku liniju na kojoj je poradila u posljednje vrijeme i njezini se obožavatelji slažu da nikada nije bolje izgledala.

"Zadovoljna sam sama sa sobom i to zbilja mogu reći. Nikad se nisam zamarala time sviđa li se nekome ova haljina ili ne, bitno je da se meni sviđa. Imala kilu više ili manje, potpuno mi je nebitno. Jedino ne volim kada to krene u nekakvo vrijeđanje ili kad se nekakve neistine iznose u medijima, to mi zasmeta. Ali inače - kome smeta, neka ne gleda", rekla je Andrea jednom prilikom za IN magazin.

Iza nje je teška dijagnoza karcinoma jajnika, s kojom se suočila sa samo 20 godina, no to je sada, nasreću, daleka prošlost.

"Iza te teške bolesti i svega što sam prošla život mi je krenuo u drugom smjeru, ljepšem smjeru. Zadovoljna sam, radim ono što volim i ne mogu se požaliti zasad", izjavila je za IN magazin.

Andrea već 12 godina pjeva u jednoj od naših najpopularnijih i najuspješnijih grupa Magazin, što je duže od bilo koje njezine prethodnice i čini je njezinom najdugovječnijom pjevačicom.

