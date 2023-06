Domenica i Andrea Andrassy objavile zajedničku fotku pa napravile pomutnju: "Nas tri"

Andrea Andrassy objavila je fotografije s druženja s Domenicom pa zbunila svoje pratitelje, ali i samu pjevačicu.

Naša pjevačica Domenica Žuvela i spisateljica Andrea Andrassy dobre su prijateljice i često se druže, a fotografijom s jednog od posljednjeg druženja uspjele su zbuniti pratitelje na društvenim mrežama.

"Nas tri", napisala je kratko Andrea uz objavu na svom profilu na Instagramu koje je sve zbunila.

"Ja sam pomislila da je jedna od vas dvije trudna", bio je jedan od komentara, na koji se javila i Domenica: "I ja isto!"

"Ljepoto predivna, "Divne ste", komentirali su Andreini pratitelji, a koji su ubrzo shvatili da im je društvo pravila Domenicina kujica Zara.

Domenica je nedavno uživala na otoku Ižu odakle je svoje obožavatelje počastila izdanjem u bikiniju.

"Omiljena slatkica", "Morska vila", "Kakav pogled", "Najljepša", "Ljepoto predivna", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila.

Pritom nije otkrila tko joj pravi društvo, a i inače je tajnovita o svojem privatnom životu. No nedavno je za IN magazin progovorila o ljubavi i rekla da je spremna na kompromise, a to dokazuje stabilna i sretna veza u kojoj je već deset godina.

"Mislim da bi se složio sa mnom. Mislim da dosta slušam drugu stranu i da radim sve ono što bih voljela da se i meni radi. Nisam teški control freak", izjavila je Domenica.

