Zvijezda ''Kumova'' o bombastičnim naslovima na račun privatnog života: "Meni je jedino bitno da svaku večer idem spavati čiste savjesti"

S Anom Uršulom Najev razgovarali smo o njezinoj glazbenoj karijeri, seriji "Kumovi" , ali i bombastičnim medijskim napisima o njezinom privatnom životu.

Zvijezda serije "Kumovi", glumica i pjevačica Ana Uršula Najev, nastupila je na večeri Retrospektive u sklopu Splitskog festivala 2023.

S obzirom na to da je Splićanka, začudilo nas je da je ovo njezin prvi nastup na jednom od najpopularnijih festivala glazbe u Hrvatskoj, koji se u njezinu rodnom gradu održava već preko 60 godina.

"U svom gradu je uvijek najljepše i najteže nastupit. Svi koji me poznaju znaju da ja ne doživljavam glazbu kroz natjecanje i to je zapravo jedini razlog zašto nisam nikad bila na bilo kojem festivalu. Nikad ne reci nikad, ali nekako zasad nisam osjetila tu potrebu jer mi je suludo da se s ikim natječem u glazbi. Ja glazbu doživljavam kao nešto potpuno subjektivno, ne mogu je doživjet kao sport i ne mogu pojmit koncept gdje se nešto vrednuje po bodovanju, žiriju i publici, jer je to stvar ukusa, intime", objasnila nam je Ana Uršula.

"Ali evo, prvi put na bini Splitskog festivala, bili su neki planovi prošlih godina kad sam isto trebala pjevati u retrospektivnim večerima, ali uvijek bi se nešto izjalovilo jer ljeto je nama glumcima udarno pa bi se poklapali termini, pa ne bih mogla. Bilo mi je žao što sam neke večeri propustila, ali baš se ove godine potrefilo da je sve savršeno", istaknula je.

S obzirom na to da ima dva imena, zanimalo nas je koja je pjevačica, a koja glumica.

"Sve je skupa svugdje, pa kako se koja probudi koji dan", kazala je kroz smijeh.

A i za Anu i za Uršulu ovo je ljeto itekako radno.

"Sad u nedjelju idem u Zagreb i kreće snimanje 'Kumova' cijeli sedmi mjesec i idemo dalje u treću sezonu. Imat ćemo još malo osmog slobodno i onda kad se vratimo od 20. kolovoza nema pauze, ja mislim, do zime", otkrila nam je. Usto, ima i brojne glazbene te kazališne angažmane.

"Prošlu nedjelju sam pjevala kao predgrupa Idi Nielsen, pa sam u ponedjeljak morala za Zagreb, pa sam se vratila u utorak direktno na koncert u Kaštela, isto jazz koncert, tad sam se razboljela. Večeras me bila trema kao nikad, jer baš nisam u dobrom stanju, ali me ponio adrenalin, energija, ljudi, publika, pa se nadam da će se sve greške oprostit, jer baš je bila lijepa atmosfera. U subotu imam predstavu u Supetru, "Cabaret Splićanke", u nedjelju idem za Zagreb i u ponedjeljak od 6 ujutro snimam 'Kumove'", priča Ana Uršula, koja se za sve angažmane priprema, kako kaže, usput.

Na pozornici Splitskog festivala pridružio joj se i njezin otac iz serije "Kumovi", glumac Stojan Matavulj, koji je bio voditelj programa, a u jednom trenutku mu se i obratila s "ćaća".

"Stojan je moj jako drag kolega, jako ga volim, od njega učim. Više puta sam spomenula kako je ekipa na 'Kumovima' zlata vrijedna, jer baš smo jedna homogena smjesa i držimo se zajedno i meni, kao mladoj glumici, stariji kolege, uključujući Stojana, puno su pomogli. To su stvarno krasni ljudi i iskusni glumci", kaže Ana Uršula.

Luce Akrap joj je prva velika televizijska uloga, a evo koliko joj je uspjeh serije "Kumovi" promijenio život.

"Promijenilo se sve. Promijenila se moja svakodnevnica, ne znam je li se dogodilo nekad da sam negdje otišla i prošetala bez da me netko ne zaustavi. Moram priznat da se još navikavam", govori.

Prije "Kumova" glumila je i u manje poznatoj seriji "Balkanika", no i zbog te uloge su je ljudi počeli prepoznavati na ulici.

"Dosta ljudi je gledalo tu seriju, koja kod nas nije baš razvikana, ali recimo je u BiH. Kako je to bila online serija, nije bila u primetimeu na TV-u", ispričala nam je, a prisjetila se i kako joj je bilo drago kada bi joj ljudi prišli i rekli da gledaju tu seriju.

"Prije toga sam radila sam u kazalištu i na filmu, 'Balkanika' mi je bila prva serija i puno više ljudi nego što sam očekivala me zaustavljalo i spominjalo tu seriju. To mi je jako drago jer to je baš bio produkt jedne super ekipe, entuzijazma i zajedničke energije. I dan danas mi ljudi to spominju, ali naravno da se najviše gledaju 'Kumovi' jer su i najgledanija serija u Hrvatskoj", govori Ana Uršula.

Nažalost, brzo je iskusila i lošu stranu slave, kada se u medijima nagađalo o njezinu privatnu životu, a priznaje da joj to nije bilo nimalo lako.

"Stresno je, ne mogu reći da nije, ne mogu biti ona koja laže da me to ne dira. Prvenstveno u vidu ne mene, jer se smatram jakom, iako mi se često ta iluzija razbije, ali najviše mi je krivo zbog moje obitelji. Jer ljudi naprosto nemaju svijest da smo mi, koji smo javno izloženi, ljudi od krvi i mesa, koji imaju obitelj i svoje probleme", kaže i dodaje kako su joj u tim trenutcima dosta pomogli iskusniji kolege.

"Jesu, jako. Ja sam temperamenta i ja sam uvidjela svoju grešku jer sam se išla borit s vjetrenjačama, onako naivno, mladenački, strastveno. I većina kolega mi je dala sličan savjet, a to je - samo šuti. I evo, mislim da je to stvar sazrijevanja i evo rastem, sazrijevam i sad sam napokon naučila šutjet. Jer vjetrenjače se ne može pobijediti i to je to. Meni je jedino bitno u životu da svaku večer idem spavati čiste savjesti", zaključila je Ana Uršula Najev.

1/27 >> Pogledaji ovu galeriju +22 Celebrity Seks skandali i afere umalo su uništili njegovu svjetsku karijeru, a sve je najviše šokirao broj žena s kojima je navodno prevario svoju suprugu!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Karleuša bez donjeg rublja stala na kraj komentarima na račun njenog izgleda i korištenja fotošopa, svima je ovo zapelo za oko!