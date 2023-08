Zvijezda serije "Kumovi" pokazala kako uživa daleko od svih: "Zavukla se u ćošak da je nitko ne vidi"

Ana Uršula Najev odmara na otoku Lastovu, a od tamo je podijelila i niz fotografija kojima je otkrila kako se provodi.

Glumica Ana Uršula Najev koju gledamo u popularnoj seriji Nove TV "Kumovi" pozirala je na stijeni u dvodijelnom žutom badiću.

Sva sretna i nasmiješena sa slamnatim šeširom na glavi otkrila je kako uživa na Lastovu. Također, pokazala je svoje prezgodne noge, ali i bujne grudi koje su dolazile do izražaja.

"Zavukla se u ćošak da je nitko ne vidi", "Maco", "Odlične slike", "Predivna", "Kako si ovako lipa", samo su neki od komentara.

Na Instagramu je prati preko 25 tisuća obožavatelja koje često iznenađuje svojim fotografijama u seksi izdanjima.

Jednom prilikom za naš portal otkrila je kako je okusila i onu lošu stranu slave, kada se u medijima nagađalo o njezinom privatnom životu.

"Stresno je, ne mogu reći da nije, ne mogu biti ona koja laže da me to ne dira. Prvenstveno u vidu ne mene, jer se smatram jakom, iako mi se često ta iluzija razbije, ali najviše mi je krivo zbog moje obitelji. Jer ljudi naprosto nemaju svijest da smo mi, koji smo javno izloženi, ljudi od krvi i mesa, koji imaju obitelj i svoje probleme", kaže i dodaje kako su joj u tim trenutcima dosta pomogli iskusniji kolege.

"Jesu, jako. Ja sam temperamenta i ja sam uvidjela svoju grešku jer sam se išla borit s vjetrenjačama, onako naivno, mladenački, strastveno. I većina kolega mi je dala sličan savjet, a to je - samo šuti. I evo, mislim da je to stvar sazrijevanja i evo rastem, sazrijevam i sad sam napokon naučila šutjet. Jer vjetrenjače se ne može pobijediti i to je to. Meni je jedino bitno u životu da svaku večer idem spavati čiste savjesti", zaključila je Ana Uršula Najev tada.

