Razuzdana Britney snimala se kako pleše oko šipke, a sve uz vulgarne i gnjusne stihove kontroverzne pjesme: "Sinoć sam prvi put bila na njoj"

Britney Spears objavila je na svom profilu na Instagramu video u kojem pleše oko metalne šipke, dok na sebi nosi donje rublje leopard uzorka.

Pjevačica i bivša pop-princeza Britney Spears sa svojim je obožavateljima na profilu na Instagramu podijelila pomalo bizarni video, a za koji je, kako se čini, inspiraciju pronašla u striptiz plesu.

41-godišnja Britney pokazala je svoje vještine plesa oko metalne šipke i to u donjem rublju leopard uzorka, a u videu se poprilično razuzdala dok je plesala na vulgarne riječi pjesme "Closer" grupe Nine Inch Nails. Pjesma je to koju je napisao Trent Reznor i koja se nalazi na albumu "The Downward Spiral" iz 1994. godine, a svojevremeno je bila opisana kao meditacije mržnje prema sebi i opsesiji. Njeni kontroverzni stihovi uključuju i gnjusnu rečenicu, "Želim te je*ati kao životinja".

"Dobila sam ovu šipku prije dva dana i sinoć sam prvi put bila na njoj", napisala je Britney uz video koji je u prva dva sata nakon objave dobio više od 250 tisuća lajkova, a njegovo komentiranje je zabranjeno.

Inače, snimka se pojavila nakon što je The Sun objavio vijest da Britney razmišlja o svom prvom intervjuu u posljednjih nekoliko godina pa mnogi obožavatelji sada iščekuju njezin sljedeći potez.

