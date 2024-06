Brojna poznata lica okupila su se na jednom mjestu, evo tko je uspio skupiti ih sve, od političara do misica!

Brojni poznati s naše domaće scene okupili su se na proslavi rođendana podcasta Ane Radišić, pogledajte tko je sve došao.

Lauba, kuća za ljude i umjetnost, u petak navečer bila je puna prijatelja i suradnika koji su s Anom Radišić obilježili četvrti rođendan njezinog podcasta. Na eventu „Putem oblaka s Anom Radišić powered by A1“ Ana je s ljudima koji je inspiriraju i koji su sukreatori njezine umjetnosti slavila put na koji je krenula prije četiri godine točno na prvi dan ljeta, iz iznajmljenog stana koji je bio prvi dom podcasta. Od tada do danas, Ana je probila sve zamišljene „stropove“ i otišla u oblake koji se šire sa svakim njezinom gostom, a njih je dosad bilo više od 150.



Upravo zato je Lauba, kao mjesto koje slavi ljude i umjetnost, bio savršena kulisa za proslavu svega što je dosad postigla. Oblaci u umjetnosti predstavljaju snagu i unutarnju svijest za postizanje ciljeva. Također, mogu predstavljati motivaciju, nadu i neograničen potencijal. To su sve vrijednosti koje Ana živi kroz podcast, ali i svi njezini gosti - jer umjetnik je i slikar, i sportaš, i komunikator, i glumac, i majka, i otac.



''Zahvalna sam i presretna što imam priliku živjeti svoju umjetnost. Oblaci su moj smisao i zahvaljujući njima mogu oplemeniti vrijednosti koje uistinu živim i dišem. To ne bih mogla bez gostiju koji su primjer iste, suradnika, partnera i ljudi koji prate podcaste. Ovo je bila večer kojom sam rekla svima hvala i kojom smo zaista na primjeru pokazali kako se postaje i ostaje “BoljiOnline” u digitalnom svijetu, ali i stvarnom životu. Presretna sam i ostajem #4everinclouds'', poručila je Ana Radišić.



Od samog početka, Ana Radišić je svojim podcastom donijela svježinu i autentičnost u digitalni svijet. Kroz više od 150 epizoda, ugostila je mnoge inspirativne osobe iz svijeta glazbe, mode, sporta, glume, umjetnosti, poduzetništva…, a među najznačajnijim uspjesima ističe se i intervju sa svjetski poznatim autorom bestsellera Robinom Sharmom koji je u svibnju snimila u Firenci.



Na eventu na kojem su među gostima, koje je na početku dočekao nastup Zvonimir Radišić Trija, bili i brojni sudionici podcasta, Ana je podijelila četiri posebna priznanja kao znak zahvale. Kako je Ana istaknula, svi gosti su ostavili značajan trag na nju, ali i na njezine pratitelje te su dio velike slagalice inspiracije pa je odabir za posebna priznanja bio popriličan izazov. Ana ih je dodijelila pojedincima za koje vjeruje da su se istaknuli kao pioniri i svojevrsni ambasadori u segmentima svog djelovanja. To su poduzetnik Ognjen Bagatin, pokojni Marko Babić u čije ime je nagradu preuzela njegova partnerica Tina Biloglav, Milada Privora, bivša dugogodišnja voditeljica Državnog protokola i protokola predsjednika Republike Hrvatske te Tomislav Ramljak, jedan od osnivača Centra za sigurniji Internet koji je u suradnji s A1 Hrvatska pokrenuo projekt #BoljiOnline.



Ana je s njima snimila podcast koji će biti objavljen u nedjelju u 19 sati na You Tube kanalu Ane Radišić kao i na audio platformama Apple Podcasta, Spotify i Deezer, a nakon snimljenog podcasta nastavila se proslava uz nastup Nene Belana. U ugodnom i rasplesanom druženju uživali su brojni gosti – Aleksandra Dojčinović, Ante Vrban, Joško Lokas, Mirela Holy, Tihana Harapin Zalepugin, Davor Bilman, Tomislav Petranović, Marija Jerneić, Marco Cuccurin, Damir Kedžo, Ivana Petković Čevra, Kristina Krepela, Mirna Maras Batinić, Lovro Juraga, Petra Kurtela, Nera Stipičević, Pedro Soltz, Neven Ciganović, Daria Lorenci Flatz, Mila Elegović, Miran Kurspahić, Mia Kovačić, Matija Cvek, Sementa Rajhard, Kristina Radić, Tomislav Jelinčić, Damira Gregoret, Vanda Winter, Alen Đuras te mnogi drugi.

