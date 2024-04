Slove kao jedan od najskladnijih parova, no veliki zavodnik priznao je da nije uvijek bio vjeran supruzi: ''To su klišeji rock zvijezde''

Američki pjevač Jon Bon Jovi priznao je da nije uvijek bio vjeran supruzi Dorothei Hurley, svoje afere opisuje kao klišeje rock zvijezde.

Američki pjevač Jon Bon Jovi priznao je da nije uvijek bio vjeran supruzi Dorothei Hurley, s kojom je u braku već 34 godine.

Pjevačka zvijezda u novom intervjuu za The Independent je otkrila detalje iz svog bračnog života.

''To su sve predivni klišeji rock zvijezde'', rekao je.

''Radi se o tome da nikada ne lažeš o tome da si svetac, ali da ne budeš tolika budala da si zaje*eš obiteljski život'', dodao je.

Priznao je i da je njihov brak izdržao toliko godina samo zato što je njegova supruga bila strpljiva s njim i tolerirala njegove afere.

Inače, Bon Jovi je o svojim aferama pjevao u pjesmi ''Bed of Roses'' iz 1993. godine. U istoj je pjesmi otkrio da mu je zbog svega bilo jako žao.

Pogledaji ovo Celebrity Sin miljenika žena odrastao je u njegovu kopiju, a pogledajte zašto kažu da će biti još veći šarmer od njega

Jon i Dorothea vjenčali su se 1989. godine u Las Vegasu, a upoznali su se još u srednjoj školi. Danas imaju četvero djece, Jesseja, Jakea, Romea i Stephanie.

Inače, njegova supruga Dorothea radi kao instruktorica karatea u New Jerseyju, a par se prvi put upoznao dok su zajedno išli u školu. Unatoč borbama u obitelji Bon Jovi, pokazali su se kao jedan od najstabilnijih slavnih parova.

"Zajedno smo rasli i odrasli. I stvarno se volimo, stalno se družimo. Odmah me privukla čim sam je ugledao - i to se nikad nije promijenilo, a bilo je prije 40 godina. Uživamo jedno u drugome i nikad nismo pali na zamke onoga što slava može učiniti. Svjedočili smo da se to godinama događa ljudima koji su nam bili bliski i ljudima koje smo približno poznavali", ispričao je Jon jednom za People.

Pogledaji ovo Celebrity Sin slavnog pjevača glumačku zvijezdu zaprosio je na originalan način, no sve je zamalo propalo zbog njezine nespretnosti, ona je imala samo 19 godina!

Par se često pita koja je tajna njihove desetljećima duge veze.

"Stvarno se volimo. Volimo se družiti", rekao je Bon Jovi za People 2020.

Prije nego su se oženili, 1985. godine kratko su prekinuli, a za to vrijeme Jon je hodao s Diane Lane. Ipak, ljubav prema Dorothei bila je jača te su opet završili zajedno.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Ronaldo i njegova Georgina ne mogu biti zaljubljeniji, ali ni zgodniji: Pogledajte prizore kojima su izazvali divljenje!

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Nekad i sad Od ovih presretnih trenutaka domaćeg para prošlo je 14 godina, u međuvremenu su se i rastali, no ljubav je ipak pobijedila!